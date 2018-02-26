أطفال اليوم لا يعرفون كيفية إمساك القلم!

إيلاف من لندن: وجد خبراء أن أطفال اليوم يجدون صعوبة في مسك القلم والكتابة به، لأن استخدامهم المفرط للهواتف والكومبيوترات اللوحية ذات الشاشات اللمسية يضعف هذه المهارة لديهم.

وقال اطباء مختصون بأمراض الأطفال وخبراء في الكتابة واخصائيون بالعظام، إن اليافعين اليوم يستطيعون استخدام الشاشة، ولكن لم تعد لديهم القوة والقدرة المطلوبتان في اليد لتعلم الكتابة بصورة صحيحة حين يبدأون المدرسة.

ولاحظ الباحثون ان استخدام الشاشات الرقمية بصورة متزايدة يحل محل مهارات تقليدية مثل الخط والرسم والتقطيع، تقوي المهارات الحركية والتنسيق بين العقل واليد.

وقالت سالي باين المختصة بالعلاج الطبيعي للأطفال في مؤسسة الخدمات الصحية العامة في بريطانيا، "إن الأطفال يأتون الى المدرسة وتوضع بأيديهم أقلام لكنهم يعجزون بصورة متزايدة عن مسك القلم، لأنهم لا يمتلكون المهارات الحركية الأساسية لذلك".

واوضحت باين ان القدرة على مسك القلم وتحريكه يتطلبان سيطرة قوية على العضلات الدقيقة في الأصابع، وان الأطفال يحتاجون الى كثير من التمرين لاكتساب هذه المهارات.

وكانت دراسة أخيرة وجدت ان 58 في المئة من الأطفال دون الثانية من العمر في بريطانيا يستخدمون كومبيوتراً لوحياً أو هاتفاً خلوياً، وان العديد من دور الحضانة والمدارس التمهيدية تستخدم "سبورات ذكية" تفاعلية وكاميرات رقمية وكومبيوترات ذات شاشة لمسية لتعريف الأطفال على الأجهزة الحديثة في سن مبكرة.

ولكن الجمعية الوطنية للكتابة باليد حذرت من أن استخدام هذه التكنولوجيا بافراط يمنع الأطفال من اكتساب مهارة الكتابة.

ويقول الخبراء انه من دون نشاطات مثل اللعب بالطين الاصطناعي ومسك المقص والكتابة بالقلم واستخدام الأصباغ الملونة، فإن عضلات الكتف والكوع والرسغ الضرورية للكتابة لن تنمو.

وأكد معلمون أن بعض الأطفال لا يعرفون كيف يتعاملون مع القلم أو فرشاة الرسم، لأنهم فقدوا القدرة على مسك هذه الأشياء، وان المشكلة ازدادت تفاقماً خلال العقد الماضي.

ولفتوا الى أن لضعف القدرة على الكتابة باليد عواقب وخيمة على الأداء المدرسي والأكاديمي اللاحق، لأن تعلم الكتابة يعلمنا أكثر بكثير من وضع كلمات على الورق.

وكانت رابطة المعلمين والمحاضرين البريطانية حذرت في وقت سابق من أن عدداً متزايداً من الأطفال لا يستطيعون أداء مهمات بسيطة مثل استخدام المكعبات في بناء تكوينات بسبب اعتمادهم المفرط على الكومبيوترات اللوحية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.telegraph.co.uk/science/2018/02/25/children-struggle-hold-pens-excessive-use-ipads-claim-experts/