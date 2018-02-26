GMT 17:09 2018 الإثنين 26 فبراير GMT 17:10 2018 الإثنين 26 فبراير  :آخر تحديث

ترمب سيجري محادثات مع بيونغ يانغ إذا توافرت الظروف المناسبة

أ. ف. ب.
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واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاثنين ان الولايات المتحدة مستعدة لاجراء محادثات مع كوريا الشمالية فقط في حال "كانت الظروف مناسبة".

واضاف الرئيس في اجتماع مع حكام الولايات في واشنطن "كنا متشددين للغاية معهم وللمرة الاولى يريدون ان يتحدثوا معنا وسنرى ما سيحدث".

وكانت الرئاسة الكورية الجنوبية اعلنت الاحد ان كوريا الشمالية "مستعدة" لمحادثات مع الولايات المتحدة اثناء حفل اختتام دورة الالعاب الاولمبية الشتوية.

وافاد بيان رسمي ان الوفد الكوري الشمالي "وافق على ضرورة تحسين المحادثات بين الكوريتين والعلاقات مع الولايات المتحدة في الوقت ذاته".

وتأتي هذه البادرة بعد أيام فقط من فرض واشنطن عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.

وكان ترمب اعلن الجمعة عن "عقوبات هي الاقسى التي تفرض على بلد ما"، كاشفا عن اجراءات جديدة لاجبار كوريا الشمالية على انهاء برنامجها النووي وصواريخها العابرة للقارات.

وكانت بيونغ يانغ اعتبرت هذه العقوبات الجديدة "عملا حربيا".


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