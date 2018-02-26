الرباط: قرر الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الاستماع لناشر صحيفة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24» الإخباري، الصحافي توفيق بوعشرين، مساء اليوم الإثنين، إحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لـ«جناية الأتجار بالبشر».

ووجهت النيابة العامة في بيان تلقت «إيلاف المغرب» على نسخة منه، اتهامات ثقيلة للصحافي توفيق بوعشرين، حيث قرر وكيل الملك إحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابه لـ«جناية الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 448-1، 448-2، 448-3، 485 و486 و114من مجموعة القانون الجنائي».

وأضاف البيان ذاته أن بوعشرين يتابع أيضا بجنح «التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498 و499 و503-1 من القانون الجنائي».

وأكدت النيابة العامة أن «الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق ثماني ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي».وأشارت إلى أنه من المقرر أن «يمتثل المتهم أمام غرفة الجنايات بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون».