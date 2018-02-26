الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بإعفاءات وتعيينات جديدة

إيلاف من الرياض: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم الإثنين عدة أوامر ملكية شملت إعفاءات وتعيينات في بعض المناصب الهامة، فيما وافق على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي.

وصدر أمر ملكي بإعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز من منصبه، وتعيينه مستشارا لخادم لحرمين لشريفين بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.

وتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، وتعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر الملكية:

*تعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

*إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد، وترقية الفريق الركن فياض حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة.

كما شملت الأوامر إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه وتعيينه قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

*ترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.

* إعفاء الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه.

* إعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه. #الإخبارية #الأوامر_الملكية

*تعيين الدكتور خالد حسين بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

* تعيين عبد الرحمن صالح البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

* ترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات الجوية.

* ترقية اللواء الركن مزيد سليمان العمرو إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا لقوات الدفاع الجوية.

*ترقية اللواء الركن فهد عبدالله المطير لرتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البرية.

*إنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد.

* ترقية اللواء ركن جارالله محمد العلويي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.

*تعيين طارق الفارس أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

*تعيين أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة #الخارجية.

*تعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارا بالديوان الملكي.

*تعيين محمد مهنا المهنا وكيلا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

*إعفاء حمد خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه.

*تعيين الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

*إعفاء محمد بن عبدالرحمن المطلق من منصبه.

*تعيين الدكتور حمد محمد آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

*إعفاء الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه وتعيين المهندس محمد القويحص أمينا للعاصمة المقدسة .

*تعيين طارق الفارس أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

*تعيين الدكتور عبدالله بن ناصر أبو أثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للعمل" بالمرتبة الممتازة.

*تعيين الشيخ سعد السيف نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

*إعفاء وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف السعدون من منصبه.

*إعفاء نائب وزير العمل أحمد الحميدان من منصبه.

*إعفاء الدكتور محمد البشر من منصبه.

*إعفاء عبد الرحمن الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه.

*تعيين محمد داخل المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

*تعيين خالد الشنيفي مساعدا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

* تعيين فيصل الإبراهيم نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

*تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.

*تعيين الدكتور عدنان آل حميدان مديرا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة.

*تعيين شلعان راجح بن شلعان وكيلا للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.

*تعيين الدكتور عبدالعزيز عبدالله الزوم محافظاً للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة.

*تعيين صالح الشارخ مستشارا برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.

*تعيين الدكتور يوسف طراد السعدون ونبيه عبدالمحسن البراهيم عضوين في مجلس الشورى.

*تعيين المهندس إبراهيم السلطان عضوا في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس هيئة تطوير مكة المكرمة ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير حائل ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية.

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مدة ثلاث سنوات، وإنشاء هيئة عليا لتطوير عسير.

*الأمير بندر بن خالد بن فيصل عبد العزيز رئيسا لمجلس إدارة نادي الفروسية.