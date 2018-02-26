واشنطن: رفضت المحكمة الاميركية العليا الاثنين طلبا قدمته ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب للبت على الفور في برنامج وضعه الرئيس السابق باراك اوباما لحماية نحو 700 الف "حالم" من المهاجرين، من الطرد كانوا دخلوا البلاد خلسة.

وفي حال لم يتوصل الكونغرس سريعا الى تسوية لهذه المشكلة، فان وضع هؤلاء الشبان سيبقى غامضا لعدة اشهر اضافية، حتى صدور قرار قضائي بهذا الشأن.

وكانت ادارة اوباما سمحت للحالمين بالعمل والدراسة.

وبعيد وصوله الى البيت الابيض الغى ترمب البرنامج المعروف باسم "داكا"، واعطى الكونغرس مهلة حتى الخامس من اذار/مارس لتسوية هذه المسألة بشكل نهائي. الا ان قاضيا فدراليا الغى قرار ترمب.

ورفضت المحكمة العليا الاثنين تسلم هذا الملف في الوقت الحاضر، وهو ما يرغب فيه ترمب، معتبرة انه يتوجب على محكمة استئناف النظر في هذه القضية قبل المحكمة العليا.

وردا على هذا الموقف كرر البيت الابيض تشديده على ان هذا البرنامج "غير شرعي" واعرب عن الامل بصدور قرار سريع بشأنه.

واشاد الديموقراطيون بقرار المحكمة العليا مع التشديد على ضرورة التوصل الى حل سياسي لهذا الملف الشائك.

واعتبر السناتور ريتشارد بلومنتال ان "هذا القرار يفسح المجال امام بعض الوقت، لكنه لا يحل اساس المشكلة، ولا يقلل من ضرورة تحرك الكونغرس".

وبرنامج داكا في قلب اختبار قوة بين الرئيس الجمهوري والديموقراطيين في الكونغرس.

واقترح ترمب ايجاد حل للحالمين مقابل تمويل الجدار الذي يريد بناءه على الحدود مع المكسيك.

