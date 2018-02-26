GMT 19:47 2018 الإثنين 26 فبراير GMT 19:53 2018 الإثنين 26 فبراير  :آخر تحديث

ايفانكا ترمب: السؤال عن والدي والنساء في غير محله

أ. ف. ب.
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واشنطن: هل يمكن لمستشارة الرئيس الاميركي أن تغضب بسبب سؤال عن الاخير لانها ابنته؟ جواب ايفانكا ترمب هو نعم.

ورأت ايفانكا ان سؤال صحافي من قناة "ان بي سي" عن رأيها في الاتهامات التي وجهتها نساء لدونالد ترمب "في غير محله".

واتهمت حوالى 12 امرأة ترمب بالتحرش جنسيا بهن قبل وصوله الى البيت الابيض. واكد ترمب مرارا انها "اخبار ملفقة".

وسألها الصحافي في حديث نشر الاثنين "هل تصدقين النساء اللواتي يتهمن والدك؟".

واجابت "اعتقد ان توجيه سؤال الى ابنة عما اذا كانت تصدق النساء اللواتي يتهمن والدها (بالتحرش) مع أنه أكد بوضوح ان هذه الاتهامات غير صحيحة، في غير محله".

وأضافت "لا اعتقد أنه سؤال يمكن أن توجهه الى فتيات اخريات". وتابعت "اصدق والدي واعرفه. انني ابنته واعتقد انه يحق لي ان اصدق والدي".


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