المعارضة الكندية ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل إذا فازت بالانتخابات

اوتاوا: أعلن الحزب المحافظ المعارض لحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين انه سيعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل في حال فوزه في الانتخابات عام 2019.

وقد تولى المحافظون الحكم في كندا بين عامي 2006 و 2015، لكن لم يسبق لزعيمهم رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر ان حاد عن موقف أوتاوا التقليدي في هذا الصدد.

لكن الحزب يبدو حاليا اكثر حلفاء اسرائيل حماسة.

وافادت رسالة نشرت الاثنين على موقع الحزب الالكتروني ان "المحافظين الكنديين يدركون بشكل واضح ان اسرائيل مثلها مثل اي دولة اخرى ذات سيادة لها الحق في اختيار مكان عاصمتها".

واضافت "سيعترف المحافظون بقيادة اندرو شير بأن القدس هي عاصمة إسرائيل عندما نشكل الحكومة عام 2019"، في حالة فوزهم.

وتظهر اخر استطلاعات الرأي حول الانتخابات التشريعية في خريف عام 2019 فوز الليبراليين بقيادة ترودو، لكن المحافظين حلوا ثانيا بفارق خمس نقاط فقط.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب قرر في السادس من ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

