السلطات السعودية تبيع ممتلكات معن الصانع بالمزاد العلني

«إيلاف» من الرياض: تنوي السلطات السعودية طرح عقارات وسيارات الثري السعودي يملكها معن الصانع للبيع في مزاد علني. وقالت وكالة رويترز الإثنين إن قيمتها تصل إلى مليارات عدة من الدولارات، مؤكدةً أن قضية الصانع منفصلة عن الحملة ضد الفساد التي بدأها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر الماضي، على أن تتولى مجموعة "إتقان العقارية" تنفيذ أمر السلطات السعودية وإسالة عقارات الصانع وشركته.

والصانع أحد أغنى 100 ثري في العالم وفقًا لتصنيف فوربس في عام 2007، وهو أحد الذين احتجزتهم السلطات السعودية في أكتوبر الماضي بتهمة تخلفه عن سداد ديون بذمة مجموعته "سعد جروب"، يعود تاريخها إلى عام 2009، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية. وكان القضاء السعودي أصدر أحكامًا بإيقاف الصانع وحبسه، بعدما تركمت ديونه وبلغت نحو 2.9 مليار دولار.

ونسبت رويترز إلى مصادر "عائلية" من دون أن تفصح عن هويتها قولها: "تخطط المجموعة لبيع عقاراتها في السعودية، وعملية البيع ستتم في الأسابيع القليلة المقبلة".

أغلبية ممتلكات الصانع موجودة في مدينة الخبر شرق السعودية، حيث يمتلك محطة كبيرة لمعالجة مياه، قائمة على أرض مساحتها 484 ألف متر مربع.

وتقول رويترز إن السلطات تقدر العقارات التي تمتلكها "مجموعة سعد" بنحو مليار دولار، في حين تقدر الممتلكات الشخصية للصانع بنحو 1.8 مليار دولار، موزعة في الرياض والدمام والخبر.

تمتلك "مجموعة سعد" 923 آلية، بينها شاحنات وحافلات وسيارات، في حين يمتلك الصانع 26 سيارة بينها سيارات "رولز رويس" و"هامر" و"كاديلاك".

وكانت السلطات السعودية شنت حملة على الفساد، فاحتجزت العشرات من المسؤولين السعوديين بينهم أمراء، في فندق ريتز كارلتون بالرياض. وأعلنت هذه السلطات أن الحملة أسفرت عن جمع 100 مليار دولار من التسويات المالية مع المحتجزين، وأغلبها على هيئة أراضٍ وشركات وممتلكات، إضافة إلى الأموال السائلة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "رويترز". الأصل منشور على الرابط:

https://uk.reuters.com/article/uk-saudi-saad-sale/exclusive-saudi-arabia-prepares-to-auction-detained-billionaires-real-estate-cars-sources-idUKKCN1GA1ME?utm_source=applenews