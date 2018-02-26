عاهل المغرب يخضع لعملية جراحية في باريس

«إيلاف» من الرباط: أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الإثنين عملية جراحية كللت بالنجاح، وفق ما ذكره بيان عن فريق طبي يضم الدكتور عبد العزيز الماعوني، والدكتور أوليفييه توماس ،والدكتور سيباستيان بلوك، والدكتور أوليفييه دوبورغ، والدكتور على شعيب، والدكتور لحسن باليمني، وكان العاهل المغربي قد عرف يوم السبت 20 يناير 2018، اضطرابا في الإيقاع الأديني ( اضطرابا في دقات القلب - un trouble du rythme cardiaque).

وأفاد أطباء الملك بأن الفحوصات الطبية، التي تم إجراؤها في هذا الشأن، أبانت عن وجود "‏un flutter auriculaire sur cœur sain".

وقد مكنت إزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية radiofréquence (ablation par radiofréquence de cette arythmie) التي أجريت اليوم بمصحة أمبرواز باري في باريس ،من انتظام إيقاع نبض القلب.

وبعد فترة راحة، التي أوصى بها الأطباء المعالجون، سيباشر العاهل المغربي مهامه الاعتيادية، دون أي مانع.