أحكام بالسجن في نواكشوط بحق 11 متهما بالانتماء لتنظيم داعش

نواكشوط: أصدرت محكمة الجنايات في نواكشوط الاثنين أحكام بالسجن مع النفاذ لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات بحق 11 متهما بتشكيل خلية تابعة لتنظيم داعش الجهادي.

وأفاد مصدر أمني ان المحكمة دانت أعضاء الخلية بالتخطيط للقيام بأعمال تهدف الى "الإيحاء بوجود قوي لداعش في موريتانيا" خلال القمة العربية التي استضافتها نواكشوط في يوليو 2016.

واضاف المصدر ان المتهمين خططوا خصوصا لإطلاق هتافات وتعليق لافتات وكتابة شعارات مؤيدة للتنظيم الجهادي المتطرف خلال فترة انعقاد القمة.

من جهته أفاد مصدر قضائي ان المحكمة قضت بسجن زعيم الخلية احمد كوري ولد جدو وسبعة متهمين آخرين لمدة عشر سنوات مع النفاذ بعدما دانتهم بتهمة "تأسيس تجمع يهدف إلى التحضير لارتكاب جرائم إرهابية"، بينما حكمت على الثلاثة الباقين بالسجن مع النفاذ لمدة خمس سنوات بعدما دانتهم بتهمة "الدعوة إلى الانضمام إلى تجمع له صلة بأعمال إرهابية".