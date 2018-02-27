واشنطن: أعلن البيت الأبيض الإثنين أن اقتراح الحزب الشيوعي الصيني إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية المسموح به دستوريا في البلاد وهو ولايتان، وبالتالي فتحه الباب أمام بقاء الرئيس شي جينبينغ في منصبه قدر ما يشاء، هو "قرار يعود الى الصين".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية سارة ساندرز "اعتقد انه قرار يعود الى الصين".

واضافت إن "الرئيس (ترامب) تحدث عن حد أقصى لعدد الولايات الرئاسية (...) إنه امر يؤيده هنا في الولايات المتحدة، ولكن هذا القرار يعود الى الصين".

وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اقترحت الأحد شطب فقرة من الدستور تنص على ان "الرئاسة تحدد بولايتين متعاقبتين" من خمس سنوات، بحسب وكالة انباء الصين الجديدة.

ويفترض ان ينهي شي ولايته الثانية عام 2023 بعد ان وصل الى سدة الحكم في 2013.

وسيرفع اقتراح اللجنة المركزية الى البرلمانيين الصينيين خلال الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تبدأ اعمالها في الخامس من مارس.

ومنذ توليه رئاسة الحزب في نهاية 2012 ركز شي السلطات حول شخصه كما لم يفعل اي مسؤول صيني من قبله منذ ربع قرن على الاقل.