30 قتيلًا حصيلة زلزال بابوا غينيا الجديدة الأولية

سيدني: أفادت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة الثلاثاء أن الزلزال العنيف الذي ضرب وسط البلاد فجر الاثنين، وبلغت قوته 7.5 درجات ، أوقع في حصيلة اولية أكثر من 30 قتيلا، في حين تواجه فرق الانقاذ صعوبات في بلوغ المناطق الجبلية المنكوبة.

وبحسب صحيفة "بي ان جي بوست كوريير" فإن الزلزال الذي الى انقطاع خطوط التيار الكهربائي في انحاء واسعة اوقع 13 قتيلا على الاقل في مدينة مندي عاصمة ولاية ساذرن هايلاندز، بينما سقط 18 قتيلا آخرين في مناطق مجاورة لها.

وافادت الصحيفة انها استقت معلوماتها هذه من ويليام باندو حاكم ولاية هيلا المجاورة لولاية ساذرن هايلاندز. من جهته نقل موقع "بابوا غينيا الجديدة اليوم" عن الكاهن الكاثوليكي بيوس هال تأكيده مقتل 10 اشخاص، بينهم اربعة اطفال، في انهيارات ارضية ناجمة من الزلزال.

اضافة الى القتلى، فقد تسبب الزلزال بسقوط حوالى 300 جريح، بحسب المصادر نفسها. لم تصدر من السلطات اي حصيلة رسمية حتى الآن. وقال رئيس الوزراء اسحق لوباري ان الحكومة ارسلت الى مكان الكارثة طاقمًا لتقويم الأضرار يعاونه عسكريون، مشيرًا الى ان الطاقم سيصل الى وجهته الثلاثاء.

اضاف ان "المعلومات ستصل مع مرور الوقت، وستضعها فرق التقويم في تصرف الجمهور". وكان المعهد الجيولوجي الاميركي حدد مركز الزلزال على بعد حوالى 90 كلم جنوب منطقة بورغيرا في مقاطعة اينغا الجبلية وعلى عمق 35 كلم.

يشار الى ان الزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة، الواقعة في منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين، بسبب الاحتكاك بين الصفائح التكتونية للأرض.

