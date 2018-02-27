قتيل و10 جرحى في سطو مسلح نهارًا في ساحل العاج

بواكيه: قتل شخص وأصيب 10 أشخاص آخرين بجروح في عملية سطو مسلح جرت في وضح النهار في بواكيه، ثاني كبرى مدن ساحل العاج، كما أفاد تجار وكالة فرانس برس.

وقالت المصادر إن شخصين وصلا على متن دراجة نارية إلى سوق الجملة مسلحين برشاشات كلاشنيكوف، وسرقا مبلغ 20 مليون فرنك عاجي (30 ألف يورو) كان تاجر كاجو قد سحبها لتوه من المصرف.

وأوضحت المصادر أن السارقين كانا يراقبان التاجر منذ لحظة خروجه من المصرف، حاملًا معه هذه الأموال النقدية، التي تعتبر في ساحل العاج مبلغًا ماليًا كبيرًا.

أضافت إنه بعد استيلائهما على هذه الأموال، لاذ السارقان بالفرار على متن دراجتهما النارية، إلا أن الجموع التي كانت في السوق حاولت مطاردتهما، فما كان منهما إلا أن أطلقا النار لتفريقها، الأمر الذي أدى إلى مقتل تاجر، وإصابة عشرة أشخاص آخرين بجروح.

نقل الجرحى إلى المركز الطبي الجامعي في بواكيه، المدينة الواقعة في وسط ساحل العاج، والبالغ عدد سكانها مليون نسمة، والتي انطلق منها في 2017، تمرد نفذه عسكريون كانوا يطالبون بعلاوات مالية.

شهدت بواكيه أيضًا في مطلع يناير حوادث مسلحة بين وحدات مختلفة من قوات الأمن تخللتها عمليات إطلاق نار في شوارع المدينة أثارت رعب السكان.

