الإدعاء يطلب 30 سنة سجنا للرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة

الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بارك غيون-هي لدى وصولها إلى المحكمة في سيول بتاريخ 25 أغسطس 2017

طلب المدعون في كوريا الجنوبية الثلاثاء عقوبة السجن 30 عامًا بحق الرئيسة السابقة بارك غيون-هي المتهمة بالفساد واستغلال السلطة.

سيول: كانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عزلت بارك (66 عامًا) في مارس من العام الماضي وسط فضيحة فساد واسعة. وهي موقوفة منذ نحو سنة.

وقال المدعون في بيان تمت تلاوته في المحكمة "نطلب من المحكمة إنزال عقوبة السجن 30 عامًا و(غرامة) 118.5 مليار وون (110 ملايين دولار) بحق المتهمة التي ينبغي أن تتحمل كامل مسؤولية الفضيحة بوصفها الرئيسة الثامنة عشرة للبلاد".

وأكد المدعون أن بارك، وبالتواطؤ مع صديقتها المقربة شوي سون-سيل، تلقت رشى أو وعودًا برشى يبلغ إجمالها 59.2 مليار وون (52 مليون دولار) من ثلاث شركات كورية جنوبية، هي سامسونغ ولوتي وإس.كي، مقابل منح تلك الشركات امتيازات.

بارك متهمة أيضًا بإجبار 18 شركة كبيرة على "التبرع" بما يصل إلى 77.4 مليار وون إلى مؤسستين مشبوهتين تسيطر عليهما شوي سون-سيل.

وكانت محكمة سيول المركزية قد أدانت في وقت سابق من هذا الشهر شوي باستغلال السلطة وتلقي رشى والتدخل في شؤون الحكومة، وحكمت عليها بالسجن 20 عامًَا.

