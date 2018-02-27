مرشح من المعارضة في انتخابات فنزويلا الرئاسية بوجه مادورو

كراكاس: رشّح حزب صغير من اليسار هنري فالكون المسؤول من المعارضة الفنزويلية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 إبريل المقبل خلافًا لموقف ائتلاف المعارضة، بعدما كان الرئيس نيكولاس مادورو المرشح الوحيد.

وطرحت "الحركة نحو الاشتراكية" اسم فالكون العسكري المتقاعد والمنشق عن التشافية (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز) الاثنين مرشحًا لمنافسة مادورو، الذي يسعى إلى ولاية جديدة تبقيه في السلطة حتى 2023.

يكون فالكون بذلك نأى بنفسه عن موقف ائتلاف المعارضة "طاولة الوحدة الديموقراطية" الداعي إلى مقاطعة الانتخابات. إلا أن الائتلاف المعارض ترك الباب مفتوحًا أمام مشاركة محتملة في حال تم إرجاء الاقتراع الرئاسي المبكر، والمقرر مبدئيًا، إلى أواخر 2018، والحصول على ضمانات بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.

وصرح رئيس "الحركة نحو الاشتراكية" سيغوندو ميلنديز لوكالة فرانس برس: "من الضروري المشاركة. الفوز ممكن في بلد يرفض فيه الشعب النظام بنسبة 80% رغم العراقيل والعقبات". وقام فالكون بإجراءات التسجيل لدى لجنة الانتخابات الوطنية التي تغلق باب الترشيح الثلاثاء.

وحث مادورو الذي حصل الاثنين على دعم الحزب الشيوعي، المعارضة، على تجاهل طلب الولايات المتحدة عدم تقديم مرشح في الاقتراع.

وقال مادورو "أدعوها (المعارضة) مجددًا إلى قطع روابط التبعية مع الضغوط المشينة للقائم بالأعمال الأميركي ودبلوماسييه في البلاد، وأن تتسجل".

وكان فالكون المحامي ورئيس البلدية والحاكم السابق لولاية لارا (شمال غرب) بين 2008 و2017 أعرب مرارًا عن رغبته في الترشح وقناعته بأنه قادر على هزيمة مادورو، الذي تتهمه المعارضة بالسيطرة على الهيئات الناخبة والقضائية لإقصاء منافسيه.

