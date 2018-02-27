بدء محاكمة قادة انقلاب بوركينا فاسو الفاشل في 2015

واغادوغو: بدأت محاكمة قادة الانقلاب الفاشل في سبتمبر 2015 في بوركينا فاسو الثلاثاء في واغادوغو، مع مثول 84 متهمًا، من بينهم الجنرالان جيلبر ديانديري وجبريل باسولي، المخططين المفترضين للانقلاب.

بدأت المحاكمة في الساعة 9:00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) امام المحكمة العسكرية التي نقلت في هذا الظرف الى قاعة واغا 2000 للمآدب، وهو حي راق في جنوب العاصمة.

وقد تصدر في حق جميع المتهمين "عقوبات قاسية" في نهاية هذه المحاكمة التي يفترض ان تستمر بضعة اشهر، كما ذكرت مصادر قضائية، موضحة ان "تلاوة الامر القضائي الواقع في أكثر من 15 الف صفحة، سيحدد ما ستكون عليه اجواء هذه المحاكمة الماراتونية".

وفي 16 سبتمبر 2015، حاول جنود من فوج الأمن الرئاسي اطاحة الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد سقوط الرئيس بليز كومباوري، لكنهم أخفقوا.

وكان فوج الأمن الرئاسي، الحرس الخاص لكومباوري الذي اطاحه المواطنون في 31 اكتوبر 2014 بعد 27 عاما في الحكم.

وتوجه الى الجنرال ديانديري تهمة الاعتداء على أمن الدولة والقتل.

اما الجنرال باسولي، وزير الخارجية السابق في حكومة كومباوري، فيلاحق بتهمة "الخيانة" بناء على تسجيل محادثة هاتفية اجراها مع رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج، غيوم سورو، واكد فيها سورو على ما يبدو دعمه لانقلاب سبتمبر 2015.

