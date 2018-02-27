كارديف ولندن أكثر المدن البريطانية اثارة للتوتّر

إيلاف من لندن: كارديف عاصمة مقاطعة ويلز، مدينة لأشد العاملين والموظفين توتراً عصبياً في بريطانيا، بحسب دراسة جديدة تناولت الضغط النفسي في اماكن العمل في عموم البلاد.

أظهرت الدراسة ان زهاء 70 في المئة من العاملين في كارديف يعانون من مستويات عالية من قلق العمل.

وعزا سوراي تشوربا، رئيس مشروع بيركبوكس لمكافأة العمال النشيطين، الذي نشر نتائج الدراسة، سبب ذلك الى حقيقة ان عدداً كبيراً من العاملين في هذه المدينة يأتون اليها من مناطق أخرى.

وقال تشوربا إن طول المسافات يؤثر على انتاجية العاملين وله تأثير سلبي على حالتهم النفسية ايضاً.

جاءت لندن بالمركز الثالث بعد ان قال 59 في المئة من العاملين والموظفين في العاصمة انهم يشعرون بأنهم مستنزفون نفسياً في مكان العمل.

كما رُصدت مستويات عالية من الضغط النفسي في مدينة ويلفرهامبتون وسط انكلترا (64 في المئة) وكوفنتري القريبة منها (57 في المئة) واوكسفورد شمال لندن (55 في المئة).

حدد مشروع بيربوكس مراكز الضغط النفسي بين العاملين بعد استطلاع أكثر من 3000 عامل وموظف بريطاني.

كما وجدت الدراسة ان القطاع المالي بؤرة التوتر النفسي في العمل تليه دوائر الحكومات المحلية والحكومة المركزية ثم الخدمات الصحية.

أكثر اسباب الضغط النفسي المرتبط بالعمل شيوعاً هو ساعات العمل الطويلة، كما وجدت الدراسة بالاضافة الى المنافسة وانماط السلوك من أجل الارتقاء ومحاولة إرضاء المستهلك أو الزبون.

كشفت الدراسة ان احتمالات الضغط النفسي بسبب العمل تكون اكبر بين ذوي المداخيل العالية (أكثر من 40 الف جنيه استرليني في السنة).

وجاء في الدراسة أن بقاء الضغط النفسي فترة طويلة بلا علاج يمكن ان يؤثر على صحة العاملين، فيما قال 10 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع ان وزنهم انخفض نتيجة الضغط النفسي وكشف زهاء 20 في المئة انهم يلجأون الى منشطات مثل الكفايين وحتى النيكوتين والكحول للتعاطي مع الضغط النفسي بسبب العمل.

لكنّ تقريراً نشره أكاديميون اميركيون العام الماضي توصل الى نتائج معاكسة.

وقال باحثون في كلية كيلي لادارة الأعمال في جامعة انديانا إن احتمالات الوفاة بين ذوي الوظائف التي تسبب ضغطاً نفسياً تقل بنسبة الثلث عن احتمالاتها بين ذوي الوظائف السهلة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/business/2018/02/26/revealed-stressed-city-uk-not-london/