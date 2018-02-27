طهران: سنواصل سياستنا في المنطقة

نصر المجالي: في حين هددت الولايات المتحدة بالتحرك بشكل أحادي ضد إيران ردت هذه الأخيرة بمواصلة سياساتها في المنطقة بشكل يؤمن مصالحها، وقالت إن واشنطن فشلت مرة أخرى في جر إيران إلى مجلس الأمن الدولي.

وجاء التهديد الأميركي لإيران، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي ينتقد إيران ويتهمها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى جماعة الحوثي في اليمن.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي للصحافيين خلال زيارة إلى تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس إنه "إذا كانت روسيا ستواصل التستر على إيران فسوف تكون الولايات المتحدة وحلفاؤنا بحاجة إلى اتخاذ إجراء من تلقاء أنفسنا. إذا لم نحصل على إجراء في المجلس فسوف يتعين علينا عندئذ اتخاذ إجراءاتنا".

وفي حين لم تحدد السفيرة الأميركية نوعية الإجراءات ضد إيران، فإنها قالت إنه "من الواضح أن هذا الفيتو لن يتخذ القرار بخصوص الاتفاق النووي. ما يمكنني قوله هو أنه لا يفيد".

مشروع بريطاني

يذكر أن بريطانيا قدمت مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي تم فيه اتهام ايران بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها الى "أنصار الله" في اليمن، الا ان روسيا استخدمت الفيتو ضد القرار وأفشلته.

ومرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع صياغة بديلة اقترحتها روسيا لمشروع القرار تنص على تمديد عقوبات مفروضة بسبب الحرب الدائرة في اليمن.

والفيتو الروسي هزيمة للولايات المتحدة التي تضغط منذ أشهر لتحميل إيران المسؤولية في الأمم المتحدة وهددت في نفس الوقت بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في العام 2015 إذا لم يتم إصلاح ما تصفها بأنها "عيوب كارثية" فيه.

رد عراقجي

وإلى ذلك، صرح عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن فشلت مرة أخرى في جر ايران إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا "أننا سنواصل سياساتنا بشكل يؤمن مصالح بلادنا".

وعلى هامش الملتقى الوطني لدبلوماسية المياه في غرب آسيا، تحدث عراقجي حول اجتماع مجلس الامن الدولي مساء أمس الإثنين لبحث مشروع القرار البريطاني لإدانة إيران بشأن اليمن.

وقال: من الواضح ان هذه الاتهامات وكيفية إعداد تقرير لجنة الحظر على اليمن في مجلس الامن، كانت مغرضة تماما.. فاللجنة المذكورة اصدرت أحكامها حتى قبل ان تأتي الى ايران وتستمع الى أقوالنا، فلقد كان واضحا مدى تأثير الآخرين في هذا التقرير بالكامل.

فشل

وأضاف المسؤول الإيراني: بناء على ذلك التقرير المتحيز، كانوا بصدد طرح مشروع قرار في مجلس الامن الدولي تتم فيه الإشارة الى ايران، وقد باؤوا بالفشل، وبذلك تكرر فشل الإدارة الاميركية مرة اخرى في جر ايران الى مجلس الامن الدولي.

ولفت عراقجي الى ان الإدارة الاميركية حاولت العام الماضي عدة مرات جر ايران الى مجلس الامن الدولي، وقد فشلت في كل مرة، سواء في موضوع الاختبارات الصاروخية الايرانية، أو موضوع أعمال الشغب داخل ايران، أو في موضوع اليمن.. وهذا مؤشر آخر على عزلة اميركا على الساحة الدولية ودليل على اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.