طالبان الأفغانية تدعو إلى محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة

كابول: دعت حركة طالبان الافغانية إلى محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى "حل سلمي" للنزاع في افغانستان في تغير على ما يبدو للاستراتيجية المتبعة بعد أشهر من الهجمات المتصاعدة.

ارتفع عدد القتلى المدنيين في الاشهر القليلة الماضية وسط تصعيد لهجمات طالبان وتنظيم داعش الدامية في مناطق ريفية وعلى قوات الامن ردًا على إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترمب استراتيجية عسكرية جديدة معززة.

وفي بيان نشرته في ساعة متأخرة الاثنين قالت طالبان إنها "تدعو المسؤولين الأميركيين إلى محادثات مباشرة مع المكتب السياسي للإمارة الإسلامية بخصوص حل سلمي للمستنقع الأفغاني" في إشارة إلى التسمية التي تطلقها الحركة على نفسها.

لم يرد رد على العرض من المسؤولين الأميركيين، الذين طالما أصروا على أن أي محادثات يجب أن تشمل الحكومة الافغانية في كابول. تأتي دعوة طالبان قبل يوم على الجولة الثانية من مؤتمر إقليمي للسلام في كابول، يناقش فيه ممثلون عن 25 دولة استراتيجيات لمكافحة الإرهاب وفض النزاع.

نشرت طالبان رسالة مفتوحة للشعب الأميركي والكونغرس الاميركي في وقت سابق في فبراير تشير إلى احتمال استعداد المتمردين لإجراء محادثات. الانفتاح الظاهر على اجراء مفاوضات غير عادي للحركة المتمردة التي طالما كررت رفضها بدء محادثات قبل انسحاب القوات الأجنبية من افغانستان.

وفي كشفه عن استراتيجيته الجديدة لأفغانستان في اغسطس الماضي، قال ترمب إن التواجد العسكري الأميركي في أفغانستان سيبقى مفتوحا وسط تصعيد واشنطن الضربات على معاقل المتمردين.

في يناير استبعد ترامب اجراء محادثات مع طالبان في اعقاب سلسة من الهجمات في كابول. شمل ذلك التصعيد هجوما على فندق انتركونتيننتال الفخم في كابول، وتفجير سيارة اسعاف في شارع مزدحم وهجوما على قواعد عسكرية. وقتل في تلك الهجمات أكثر من 130 شخصا.

وقال الرئيس اشرف غني الثلاثاء "سنقدم في مؤتمر كابول خطة سلام شاملة لطالبان وباكستان". ويأتي المؤتمر بعد اجتماع في يونيو من العام الماضي.

