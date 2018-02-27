GMT 12:51 2018 الثلائاء 27 فبراير GMT 12:52 2018 الثلائاء 27 فبراير  :آخر تحديث

اقالة رئيس اركان الجيش السوداني

أ. ف. ب.
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الخرطوم: اقيل رئيس اركان الجيش السوداني الفريق اول عماد عدوي الثلاثاء من منصبه وعين مكانه الفريق اول كمال عبد المعروف كما افادت وسائل اعلام رسمية.

ونقلت وكالة السودان للانباء (سونا)، "تغيرات واسعة في قيادة القوات المسلحة والفريق اول كمال عبد المعروف رئيسا لهيئة الاركان" بدون اعطاء تفاصيل اضافية.

وكان عبد المعروف يشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة منذ عام 2015.

واستبدل الرئيس السوداني عمر البشير مطلع الشهر الحالي مدير جهاز الامن والمخابرات محمد عطا وعين في منصبه صلاح عبد الله.

ويتحدر كمال عبد المعروف من ولاية نهر النيل شمال السودان والتحق بالقوات المسلحة في العام 1978 الدفعة "29" وهو حاصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية السودانية.

ونال شهادة في العلوم العسكرية والإدارية من جامعة مؤتة الأردنية كما نال دورات كبار القادة الاستراتيجية ودورة السياسات الأمنية والاستراتيجية في مركز جنيف للسلام.

وعمل ملحقا عسكريا مقيما بالصين وملحقا عسكريا غير مقيم بكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وفيتنام كما شغل منصب مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع وقائد الكلية الحربية السودانية.


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