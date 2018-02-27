رئيس البرلمان المصري: نعمل سوياً لمواجهة أي تهديدات للخليج

انتقد البرلمانان الإماراتي والمصري التدخلات الإيرانية في الدول العربية واحتلال أراضٍ عربية، مطالبين إيران بالكف عن ذلك.

وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري أن مصر والإمارات تعملان معًا لمواجهة أي تهديدات لدول الخليج العربي، لافتا الى ان أمن دولة الامارات العربية المتحدة وأمن دول الخليج الشقيقة لمصر خط أحمر.

وأعرب عبدالعال خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليًا للإمارات مترئسًا وفدًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس، عن دعم مصر الدائم لدولة الإمارات، باعتبار أمنها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مضيفا "نعمل سويًا لمواجهة أي تهديدات لدول الخليج العربي".

الأدوات الأمنية

وشدد على أهمية الجانب الفكري في مواجهة الإرهاب، باعتبار أن الفكر المتطرف لا يواجهه إلا الفكر المعتدل والمستنير، دون التقليل من أهمية الأدوات الأمنية في حماية المدنيين والممتلكات العامة، موضحًا خلال الجولة التي قام بها داخل المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بدولة الإمارات، على أهمية دور مركز "صواب" وغيره من المراكز التي تعمل في المجال ذاته، في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتفسيراتها المتطرفة لنصوص الدين.

وتابع أن مركز صواب الإماراتي، الذي يعتبر مبادرة إماراتية أميركية مشتركة لمكافحة دعاية وأفكار الإرهابيين على الإنترنت، والترويج للبدائل الإيجابية المضادة للتطرف يلعب دورًا حيويًا في مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وجماعات العنف.

إيران تعبث بأمن المنطقة

وانتقد رئيس مجلس النواب المصري التدخلات الإيرانية في الوطن العربي وتهديداتها للمنطقة واحتلال أراضٍ عربية، لافتا إلى أنه بالحديث عن التدخلات الخارجية، فلابد من ذكر ما تقوم به إيران في اليمن والعراق وسوريا ولبنان من عبث بأمن واستقرار المنطقة.

وتابع أن التعاون العربي العربي يواجه أربعة تحديات رئيسية، تتعلق بالأمور السياسية، والاقتصادية، وبالإرهاب الذي اعتبره أهم التحديات، والتحدي الرابع هو خطر التقسيم، مبيناً أن الإمارات ومصر اتحدتا في مواجهة تلك المخاطر من خلال التنسيق الرفيع بين البلدين منذ ثورة الشعب المصري في 30 يوليو 2013.

تدابير شاملة لمكافحة الإرهاب

واتفق البرلمانان المصري والإماراتي على أهمية التعاون الدولي للتصدي للجماعات الإرهابية، واتخاذ تدابير شاملة لمحاربتها من خلال استراتيجية واضحة وموحدة، وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لها بشكل فوري وفعال والتأكيد على نبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، كما تم استعراض التطورات والمواقف الراهنة إقليمياً ودوليا واستشراف مسارات تحرك الدبلوماسية البرلمانية خلال الفترة المقبلة من أجل دعم تحركات ومواقف السياسة الخارجية للبلدين، لاسيما في ما يتصل بالملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، والقضايا والأزمات العربية، والملفات الخاصة بتعزيز العلاقات الثنائية، ودور المجلسين في تطويرها ورفدها بالممكنات اللازمة في إطار هذا الدور.

الجزر الإماراتية المحتلة

وتطرقت المباحثات بين البرلمانين إلى قضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى المحتلة من قبل إيران، والمطالب المشروعة لدولة الإمارات بحل هذه القضية سواء بالمساعي السلمية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

استقرار البحر الأحمر

واتفق رئيس مجلس النواب المصري خلال لقائه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات، على أهمية أمن واستقرار البحر الأحمر لمصر وبالأخص الوضع الأمني لمضيق باب المندب الذي يعد تأمينه مسؤولية مشتركة للدول المشاطئة، وذلك بدعم الدول المؤثرة في المنطقة.

محمد بن راشد: مصر تلعب دورًا مهمًا في حل الأزمات العربية

في سياق متصل، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، خلال استقباله رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له اليوم في قصر زعبيل بدبي ،اعتزاز بلاده بهذه الزيارة المهمة التي يقوم بها الوفد البرلماني المصري للإمارات، مثمنًا الدور المهم الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية، من أجل حل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وشدد ابن راشد على أهمية قيام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية بدورها في أسرع وقت ممكن.