الجيش الروسي: المعارضة في الغوطة تشن هجوما خلال الهدنة

موسكو: اتهم الجيش الروسي الثلاثاء الفصائل المعارضة السورية بشن "هجوم" على قوات النظام في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وذلك خلال "الهدنة الانسانية" التي اعلنتها موسكو.

وقال المسؤول عن المركز الروسي للمصالحة في روسيا الجنرال يوري ايفتوشنكو في بيان "خلال الهدنة الانسانية، واصل مقاتلو المجموعات المسلحة مهاجمة مواقع القوات الحكومية" في الغوطة الشرقية قبل ان "يشنوا هجومًا" في هذه المنطقة.

واضاف انه خلال الهدنة اليومية التي اعلنت اعتبارا من الثلاثاء بين الساعة 7,00 والساعة 12,00 ت غ، بادر مقاتلو المعارضة الى "قصف كثيف بالمدفعية" وخصوصا قذائف الهاون مستهدفين مواقع عدة بينها الممر الانساني الذي يهدف الى ايصال المساعدات واجلاء المصابين.

وتابع: "ندعو قادة المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية الى احترام وقف اطلاق النار وعدم عرقلة خروج المدنيين نحو مناطق آمنة".