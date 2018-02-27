إحالة معتقلي «الشغب » على النائب العام بمراكش

الرباط: أحالت مصالح الأمن بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، المعتقلين ال65 في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي مساء الأحد الماضي، على أنظار النيابة العامة.

و استمع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، صباح اليوم، للموقوفين، حيث تقرر إطلاق سراح 10 أحداث (قاصرين) منهم، فيما ستتم متابعة المعتقلين ال55 المتبقين طبقا لفصول المتابعة أمام أنظار العدالة.

ويتابع الموقوفون في حالة اعتقال بتهم تتعلق ب "إتلاف تجهيزات الملعب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة و الإعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم".

وكانت مصالح الأمن أوقفت الأحد الماضي 65 شخصا على إثر أحداث الشغب التي شهدها الملعب الكبير بمراكش، وذلك أثناء مباراة الجولة 18 من البطولة الإحترافية لكرة القدم، التي جمعت بين فريقي الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي.

و ذكر بيان صادر عن وكيل المحكمة الإبتدائية بمراكش أن أحداث الشغب التي شهدها الملعب الكبير بمراكش، أسفرت حسب الأبحاث التي تجريها الضابطة ( الشرطة) القضائية تحت إشراف النيابة العامة، عن إصابة 14 عنصرا من القوات العمومية و15 شخصا من مشجعي فريق الرجاء البيضاوي و إلحاق أضرار جسيمة بمنشآت الملعب، من قبل مشجعين أثناء المباراة التي جمعت الفريقين.

وتقاطرت أعداد هائلة من عائلات المعتقلين منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء على المحكمة الإبتدائية لانتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة.