ولي العهد السعودي يُقلّد العسكريين مناصبهم الجديدة

إيلاف من الرياض: قلّد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم الثلاثاء، المُرقين والمُعينين في مناصبهم العسكرية الجديدة وفقا للأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقلد ولي العهد السعودي كل من: الفريق الأول الركن/ فياض بن حامد الرويلي، بمناسبة ترقيته وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، والفريق الركن/ فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمناسبة تعيينه قائداً للقوات المشتركة، والفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمناسبة ترقيته وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن/ جار الله بن محمد العلويط، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، والفريق الركن/ فهد بن عبدالله المطير، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات البرية، والفريق الركن/ مزيد بن سليمان العمرو، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن / تركي بن بندر بن عبدالعزيز، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات الجوية.

وعبّر المُرقين والمُعينين، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ثقتهما.

حضر مراسم التقليد، مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.