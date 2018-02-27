جنيف: أكد المندوب الكوري الشمالي إلى مؤتمر الامم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف الثلاثاء ان العقوبات الدولية على بلده "لن تنجح ابدا" داعيا المجتمع الدولي الى التخلي عن هذه "الاحلام".

وصرح المندوب هان تاي سونغ اثناء اجتماع لمؤتمر نزع السلاح "على الولايات المتحدة ان تعلم بان العقوبات والضغوط لن تشكل ابدا تهديدا لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (كوريا الشمالية) ولن تنجح ابدا".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرر الاسبوع الفائت فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ وصفها بانها "أشد ما فرض على بلد على الاطلاق".

وفي وقت سابق الثلاثاء اكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-وها في جنيف ان "كوريا الشمالية عليها ان تدرك ان العقوبات ستبقى طالما بقيت على طريق التطوير النووي".

ورد المندوب الكوري الشمالي ان الوزيرة "ما زالت تحلم بان الضغوط الدولية المتزايدة قد تؤثر على بلدي"، مضيفا "اقول بوضوح شديد ان هذا لن يحدث أبدا".

كما اكد هان ان بيونغ يانغ "لن تستخدم السلاح النووي الا في حال تعدت قوى معادية مهاجمة على سيادتنا ومصالحنا".

واستخدم المندوب الاميركي الى المؤتمر روبرت وود حقه في الرد مؤكدا ان "الولايات المتحدة لن تعترف اطلاقا بكوريا الشمالية كدولة ذات قدرة نووية".

وكرر ان "اي نقاش قد تجريه الولايات المتحدة في المستقبل مع ممثلين لبيونغ يانغ يجب ان يؤدي بوضوح شديد الى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".