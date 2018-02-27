واشنطن تتعاون مع السعودية لضمان الملاحة في باب المندب

واشنطن: عبر قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل، عن قلق بلاده من تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في باب المندب، مؤكداً تعاون واشنطن مع الرياض لضمان الملاحة في باب المندب.

وقال القائد العسكري الأميركي، جوزيف فوتيل، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي إن أنشطةإيران الخبيثة تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة على الأمد البعيد.

وأوضح فوتيل إن تدخل أميركا في سوريا كان لمحاربة داعش بعد أن أثبت النظام السوري عدم جديته في قتال التنظيم المتطرف.

وأضاف فوتيل أن روسيا تلعب دوراً يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا وتقوم بدور كل من "مشعل الحريق ورجل الإطفاء" في نفس الوقت.

وقال "من الناحية الدبلوماسية والعسكرية تلعب موسكو دور كل من مشعل الحريق ورجل الإطفاء حيث تشعل التوترات بين كل الأطراف في سوريا... ثم تلعب دور المحكم لحل النزاعات في محاولة لتقويض وإضعاف المواقف التفاوضية لكل طرف".