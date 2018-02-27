لندن: أحبطت الشرطة البريطانية أربع مؤامرات ارهابية من تدبير اليمين المتطرف العام 2017، على ما أعلن المسؤول البريطاني عن مكافحة الارهاب محذرا من تهديد "كبير".

وقال مارك رولي في كلمة مساء الاثنين إن "التهديد الذي يشكله ارهاب اليمين اكبر واكثر تحديا مما يصّوره النقاش العام".

وتابع رولي الذي سيتخلى عن منصبه نهاية العام إن "ارهاب التيار اليميني لم يكن منظما هنا".

وأضاف أن "السمة المقلقة بشكل كبير هي كيفية نمو كل من الارهاب اليميني المتطرف والإسلامي، بما يسمح لكل طرف تأكيد مظالمه وتبرير افعاله".

وضربت خمسة اعتداءات ارهابية بريطانيا العام الفائت، اربعة منها إسلامية فيما نفذ اليمين المتطرف اعتداء واحدا.

وفي العام 2016، اغتال متعاطف مع تيار النازيين الجدد النائبة البريطانية جو كوكس في دائرتها الانتخابية في شمال بريطانيا.

وتركز التحقيقات حول تيار اليمين المتطرف في بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة على تنظيم "العمل الوطني"، وهو تنظيم وصفه رولي بأنه "تنظيم ارهابي من النازيين الجدد نشأ محليا ومتعصب للعرق الابيض".

وتم حظر التنظيم في العام 2016 بموجب قوانين الارهاب.

كما اقترح المسؤول البريطاني حرمان المتهمين المدانين بالارهاب من أطفالهم.

وقال رولي "لا نزال نرى آباء مدانين بتهم مرتبطة بالارهاب، بمن فيهم اشخاص يشيعون التشدد، يحتفظون برعاية ابنائهم".