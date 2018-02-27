مادورو يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية في فنزويلا

كراكاس: قدم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الثلاثاء ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المبكرة في فنزويلا في 22 نيسان/ابريل والتي ستقاطعها المعارضة.

وقال مادورو خلال تقديم ملفه الى رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا بحسب ما نقل التلفزيون "هذه خطة الوطن حتى العام 2025 والتي تقضي بتعزيز ارث قائدنا المحبوب هوغو تشافيز (...) نحو الازدهار الاقتصادي".

وقبيل ذلك، توجه مادورو بقميصه الاحمر التقليدي الى ضريح تشافيز الذي حكم فنزويلا بين 1999 و2013.

وقال الناشط في الحزب الحاكم هيكتور كاديناس لوكالة فرانس برس "سننتخبه مجددا، مع بطاقة التصويت سنحل المشاكل التي نعانيها".

واستغل مادورو انقسام المعارضة ليحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 22 نيسان/ابريل بعدما كانت مقررة نهاية العام.