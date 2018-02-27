الملك سلمان يطمئن هاتفيًا على صحة العاهل المغربي

إيلاف من الرياض: أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم الثلاثاء بالعاهل المغربي الملك محمد السادس للاطمئنان على صحته.

وقد عبر ملك المغرب عن شكره وامتنانه للعاهل السعودي على مشاعره الصادقة، داعياً الله ألا يريه أي مكروه.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد بعث برقية تهنئة، للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته.

وقال الملك في برقيته:" يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة قال فيها:"يسرني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن لا يُريكم أي سوء، إنه سميع مجيب".

وكان العاهل المغربي قد أجرى، أمس الإثنين عملية جراحية تكللت بالنجاح، وفق ما ذكره بيان صادر من فريق طبي يضم الدكتور عبد العزيز الماعوني، والدكتور أوليفييه توماس، والدكتور سيباستيان بلوك، والدكتور أوليفييه دوبورغ، والدكتور علي شعيب، والدكتور لحسن باليمني.