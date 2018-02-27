العثور على رأس وصدر وتمثال رمسيس الثاني في مصر

القاهرة: قالت وزارة الآثار المصرية إن علماء آثار اكتشفوا أجزاء من تمثال لأحد أشهر الفراعنة في مدينة أسوان جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة، الثلاثاء، أنه تم العثور على رأس وصدر تمثال رمسيس الثاني في معبد كوم أمبو، أثناء مشروع لحماية الموقع من المياه الجوفية.

وتأمل مصر أن يساعد هذا الكشف، بالإضافة إلى اكتشافات أخرى، في إحياء قطاع السياحة الذي بدأ بالفعل يشهد في انتعاشا.

وحكم رمسيس الثاني مصر من عام 1279 إلى عام 1213 قبل الميلاد. ويرجع إليه الفضل في توسيع نطاق مصر من سوريا الحديثة من ناحية الشرق، والسودان من الجنوب.