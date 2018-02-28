غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعتزمان زيارة كينشاسا

الأمم المتحدة: أعلنت الامم المتحدة الثلاثاء ان رئيس الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا وافق على زيارة يعتزم القيام بها الى بلده الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفقة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس انه "تم ارسال رسالة" لاقتراح هذه الزيارة على ضوء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نهاية العام في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مشيرا الى انه "تم تلقي جواب مفاده انهما موضع ترحيب في كينشاسا في اي وقت ارادا".

لم يتم تحدد اي موعد لهذه الزيارة المشتركة بين الامين العام للمنظمة الدولية ورئيس المفوضية الافريقية.

ومن المقرر ان تشهد الكونغو الديموقراطية انتخابات في 23 ديسمبر لتنظيم رحيل كابيلا الذي انتهت ولايته الثانية والاخيرة في 20 ديسمبر 2016.

وتطالب المعارضة كابيلا بأن يعلن على الملأ انه لن يترشح لولاية ثالثة، علما بان الدستور يحظر عليه ذلك، لكنه مع ذلك يرفض حسم المسألة.

وقتل 15 شخصًا في الكونغو الديموقراطية جراء قمع مسيرتين للكاثوليك في 31 ديسمبر و21 يناير طالبتا الرئيس بان يعلن على الملأ انه لن يترشح للانتخابات المقبلة.

يشار الى ان المناخ السياسي في الكونغو الديموقراطية مشدود للغاية، واجراء الانتخابات امر لا يزال غير مؤكد، بعدما ارجئ هذا الاستحقاق مرات عديدة.

