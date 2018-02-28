بوعشرين يواجه عقوبات قَد تصل إلى ثلاثين سنة

إيلاف من الرباط: تستهل "إيلاف المغرب" جولتها بالصحافة المغربية الصادرة اليوم الأربعاء بـ"أخبار اليوم" التي كتبت أن توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، يواجه عقوبات قد تصل إلى ثلاثين سنة، حيث جاء في فصول القانون أنه يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله أو الوساطة في ذلك، بوساطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، وإساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للخصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الإستغلال.

صحف دوليّة تخصّص حيزًا مهمًا لقضية بوعشرين

الصّحيفة نفسها كتبت أن مجموعة من الصحف ووسائل الإعلام الدوليّة أفردت حيزًا مهمًا لقضية مدير نشر "أخبار اليوم" تشير فيها إلى كون الصحافي المتابع بتهم خيالية معروفًا بنبرته النقدية للسلطة. في السياق عينه، قال الحقوقي فؤاد عبد المومني "أنا مرتاب في جهة الاتهام".

أما الحقوقية والسياسية لطيفة البوحسيني فقالت: "لا أصدق نهائيًا تهمة الإتجار في البشر". أما عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، فذكر أن ما وقع لبوعشرين طحن مادي، وليس ترهيبًا فقط.

أما أحمد عصيد، فيرى أن "التهم الموجّهة إلى بوعشرين مضحكة ومثيرة للسخرية"، فيما قال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب: "أنا مصدوم من الانحطاط الذي وصلت إليه الدولة المغربية". وأفاد عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان، بأن "لنا تساؤلات حول سلامة المتابعة".

تزوير أختام الذَّهَب يستنفر الجمارك المغربية

وكتبت "الصّباح" أن مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، قامت بعمليات تحرّي موسعة عن أختام ذهب مزوّرة تُستعمل في ترويج قطع ذهبية مهربة إلى المغرب من دول أخرى.

وكتبت "الصّباح" أنه تناهى إلى علم مصالح الجمارك المغربية، استغلال هذه الأختام من قبل شبكات متخصّصة في ترويج حلي ومصوغات مهربة، والالتفاف على واجبات التعشير وضرائب أخرى، ما يكبّد مداخيل هذه الأخيرة خسائر مالية كَبِيرَة.

أضافت الصّحيفة عينها أن تقارير أوليّة أنجزت حول هذه الأنشطة، وهَمَّت وحدات تصنيع ومتاجر بيع الذهب، أكدت تنامي رواج منتوجات مهربة من الخليج، وتحديدًا الإمارات العربية المتحدة، ومن أوروبا، خصوصًا إيطاليا وفرنسا، يتمّ تزوير أختامها لتبدو أنها مغربية الصنع والمنشأ.

قراصنة أجانب يستهدفون مقاولات مغربية في عملياتها المالية الإلكترونية

"المساء" كتبت أنه بعد تحذيرات سابقة من وجود عمليّات احتيال خارِجية في عملياتها المالية مع شركائها التجاريين وزبنائها في الخارج، توصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ببلاغ إنذاري حول تعرّض إحدى المقاولات لعمليّة نصب من طرف محتالين من الخارج.

أضافت الصّحيفة أنه حسب رسالة تحذيرية تتوافر على نسخة منها، تعرّضت إحدى المقاولات المغربية لعملية نصب من خارج المغرب، مسَّت عملية مالية للشركة عبر الانترنت، مشيرة إلى أن هؤلاء المحتالين يستهدفون الشركات التي تستخدم الإنترنت في معاملاتها المالية خارجيًا.

أوضحت "المساء" أنه على أثر عملية الاحتيال التي تعرّضت لها الشركة المغربية، تَم توجيه مطالب وتحذيرات بتوخي اليقظة والحيطة من المحتالين الذين يستهدفون المقاولات المغربية، فيما تم توجيه مسؤولي الاتحاد الاقلميين والمحليين إلى توعية الأعضاء بهذه الوقائع.

الإعدام لمتهم قام بتقطيع شابة والتخلص منها داخل حقيبة

الصّحيفة نفسها كتبت أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت أول أمس، حكمًا بالإعدام في حَق متهم في جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها شابة في عقدها الثالث، بعدما قطع جثتها بمنشار، ورمى أطرافها في أماكن مختلفة بالرباط ومراكش.

وأضافت "المساء" أن تفاصيل الجريمة تعود إلى سنة 2016 بعدماعاينت عاملات نظافة بمحطة القطار بمراكش حقيبة متخلى عنها داخل القطار، فتم إخطار المصالح الأمنيّة التي كانت صدمتها قويّة بعد العثور على جدع رجلين ويدين تم فصلهما عن الكفين.

اختلاس 400 ألف دولار يجر أطرًا بـ"العمران" أمام جنايات مرَاكش

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أنه من المقرر أن يمثل المدير السّابق لمؤسسة العمران بمدينة الصويرة (جنوب)، والمديرة التجارية السّابقة وموظف ثالث بالمؤسسة نفسها، أمام غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، يوم الخميس 8 مارس، وذلك بعد تورطهم في اختلاس أكثر من 400 ألف دولار.

وأضافت الصّحيفة نفسها أن فصول القضية تعود إلى شكوى تقدمت بها مؤسسة العمران، عرضت من خلالها تفاصيل إكتشاف موظفين اثنين يستغلان موقعهما في المسؤولية للإضرار بالمصالح الماديّة للمؤسسة، من خلال قيامهم بتسليم عقود البيع من دون استخلاص ما تبقى من ثمن البيع من المستفيدين.

