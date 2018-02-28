المحكمة العليا الأميركية: الحبس غير المحدد بمدة للمهاجرين قانوني

قضت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء بقانونية الحبس غير المحدد بمدة للمهاجرين، حتى أولئك الذي يملكون منهم الإقامة الدائمة، وأنه لا يحق لهم طلب الخروج بكفالة.

إيلاف من واشنطن: كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب اعترضت على حكم صدر من محكمة أدنى، يلزم سلطات إنفاذ القانون في وكالة الهجرة بعرض من توقفهم من المهاجرين لأسباب مختلفة، على قاضي للنظر في إطلاق سراحهم بكالفة، إذا لم يكونوا يشكلوا خطرًا على المجتمع.

انتصار للرئيس

أيّد الحكم الذي صدر من أعلى سلطة قضائية في البلاد، خمسة من أعضائها، فيما عارضه ثلاثة. يقضي بعض المهاجرين المخالفين سنوات في مقار التوقيف، بسبب طول الإجراءات القانونية والضغط الكبير على محاكم الهجرة.

يأتي هذا الانتصار لإدارة ترمب أمام المحكمة، بعد يوم واحد فقط من رفضها طلب الإدارة إلغاء برنامج الحماية من الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين ممن دخلوا البلاد وهم أطفال.

تجميد "الحالمين"

وكان ترمب عطل برنامج "الحالمين"، الذي سنّه سلفه باراك أوباما، ويستفيد منه 800 ألف مهاجر في سبتمبر الماضي، وأعطى الكونغرس مهلة ستة أشهر لسنّ تشريع جديد بشأن هؤلاء.

وشنت سلطات إنفاذ القانون في وكالة الهجرة عمليات دهم واسعة نتج منها توقيف مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل الكثير منه.