هل هي ذات القاعدة التي دمرتها إسرائيل؟

نصر المجالي: طرح نشر قناة "فوكس نيوز" الأميركية لصور لقاعدة إيرانية في جنوب سوريا سؤالا ما إذا هي نفس القاعدة التي كانت وسائل إعلام كشفت عن أن القوات الإسرائيلية دمرتها بصواريخ أرض ـ أرض في ديسمبر 2017 في منطقة الكسوة في ريف دمشق.

ونشرت القناة الأميركية صورا التقطت من الأقمار الاصطناعية، تؤكد أن القاعدة الإيرانية تقع على بعد 12 كم شمال غرب دمشق. كما تشير القناة إلى وجود مستودعين تبلغ مساحتهما زهاء 500 متر مربع لكل منهما، مؤكدة أنهما يستخدمان لتخزين صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

يشار إلى أنه في الاشهر الأخيرة، وجّهت القوات الجوية الإسرائيلية ضربات لمرات عدة إلى أهداف في سوريا كانت مرتبطة بحزب الله.

هل هي ذات القاعدة التي ضربتها إسرائيل ؟n

ليس المرة الأولى

والحديث عن وجود قاعدة عسكرية في جنوب سوريا ليس هو المرة الأولى، فقد كان تقرير إعلامي كشف يوم 12 نوفمبر 2017 أن إيران تقوم بإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة في موقع تابع للجيش السوري خارج منطقة الكسوة على بعد 14 كيلومترًا جنوب العاصمة دمشق، وعلى بعد حوالي 50 كم من مرتفعات الجولان المحتلة.

في السنتين الأخيرتين دمرت إسرائيل عشرات المواقع الإيرانية

وكانت (إيلاف) نشرت نق عن موقع "بي بي سي" صورًا عبر الأقمار الاصطناعية، للقاعدة العسكرية الإيرانية. وقال إنها تبيّن أعمال بناء جرت في الفترة ما بين يناير وحتى نوفمبر 2017.

صور كات نشرتها إيلاف نقلا عن موقع بي بي سي

ونقلت مؤسسة DigitalGlobe الصور للهيئة البريطانية من مقرها في نيويورك بعد توصية خاصة، ونشرت 3 صور في هذا العام، أولها في يناير 2017. وحسب التقرير فإن الصور أظهرت مباني منخفضة ستستخدم لإيواء الجنود وتخزين المركبات.

