10 قتلى و15 مصابًا في تصادم قطارين بشمال مصر

القاهرة: قتل 10 اشخاص واصيب 15 آخرون في تصادم قطارين بمنطقة كوم حمادة في محافظة البحيرة بشمال مصر، على بعد 125 كيلومتر من القاهرة، اثر تصادم قطار بضائع بقطار ينقل ركابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان ان انه تم نقل المصابين الى المستشفيات القريبة.

ولم يعرف سبب التصادم على الفور. وكان 41 شخصا لقوا مصرعهم في تصادم بين قطارين في الاسكندرية في أغسطس الماضي.

وكان هذا الحادث الاكثر دموية منذ مقتل 27 شخصا في نوفمبر 2013 في تصادم بين قطار وحافلة جنوب القاهرة. وفي العام 2002 قتل 373 شخصا اثر اندلاع حريق في قطار مزدحم بالقرب من مدينة العياط جنوب القاهرة.

