الآراء اليمينية المتشددة مدفوعة بالخوف من المرض

علاقة بين درجة اشمئزاز الشخص من الروائح ورغبته أن يمارس الحكم قائد شبيه بالدكتاتور

لندن: وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص ذوي الآراء اليمينية المتشددة قد يكونون مدفوعين اليها بالخوف من المرض والقلق المفرط بشأن النظافة.

واكتشف باحثون في جامعة ستوكهولم أن الأشخاص الذي ينفرون بسهولة من رائحة أجسام الآخرين مثل العرق أو رائحة الفم أو البول ينجذبون إلى زعماء سياسيين سلطويين مثل دونالد ترمب.



وشملت الدراسة الجديدة 160 شخصاً جرى تقييمهم حسب اشمئزازهم من رائحة الجسم على مقياس من 1 إلى 5 ومقارنة ردودهم بآرائهم السياسية. وكانت النتيجة أن كل درجة أعلى على مقياس الاشمئزاز ارتبطت بالنظر ايجابياً 7.5 نقاط إلى الزعماء السلطويين.

وقال يوناس اولوفسون الباحث المختص بالروائح وعلم النفس في جامعة ستوكهولم "ان هناك علاقة متينة بين درجة اشمئزاز الشخص من الروائح ورغبته في ان يمارس الحكم قائد شبيه بالدكتاتور يكون قادراً على قمع حركات الاحتجاج الراديكالية وضمان بقاء الفئات المختلفة في اماكنها".

وأضاف أولوفسون "ان هذا النمط من المجتمع يقلل الاحتكاك بين الجماعات المختلفة ويحد، نظرياً على الأقل، من احتمالات الاصابة بمرض".

ويقول العلماء إن الاشمئزاز عاطفة نشأت لمساعدة البشر على البقاء لأنها كانت تبعد أسلافنا عن أشياء خطيرة أو مُعدية. وهي تسبب تغييرات جسدية مثل تجعد الأنف وحَوَل العين اللذين يخفضان إدراكهما الحسي للعالم.

وبحسب الباحثين الذين أجروا الدراسة الجديدة، فإن الأشخاص الذين لديهم غريزة قوية للابتعاد عن الروائح الكريهة يفضلون مجتمعاً يفصل الجماعات "غير المألوفة ثقافياً" وبالتالي يكونون أكثر ميلاً إلى ترويج آراء سلطوية يمينية".

ويمكن ان تكون الروائح القوية مثل رائحة الفم أو الجسم مؤشراً إلى وجود أمراض يحرص الأشخاص لا شعورياً على تجنبها.



واستخدم الباحثون مقياس النفور من هذه الروائح في استطلاع واسع شمل بلداناً مختلفة مع أسئلة عن آراء المشاركين السياسية.

وفي الولايات المتحدة أُضيفت اسئلة عن التصويت في انتخابات 2016 الرئاسية. وقال الباحث اولوفسون إن الدراسة اظهرت ان الأشخاص الذين يشمئزون من الروائح كانت احتمالات تصويتهم لصالح ترمب أكبر من الآخرين الأقل تحسساً إزاء هذه الروائح.

وأشار الباحثون إلى أنّ نتائج الدراسة يمكن ان تُفسر بما يفيد أن الآراء السياسية السلطوية متأصلة ويصعب تغييرها.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/02/28/strong-right-wing-views-may-driven-fear-disease-study-suggests/

