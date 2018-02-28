تعديل وزاري في اليونان شمل خصوصا وزير الهجرة

اثينا: اجرى رئيس الحكومة اليونانية اليكسيس تسيبراس الاربعاء تعديلا وزاريا محدودا شهد خصوصا استبدال وزير سياسة الهجرة يانيس موزالاس الذي كان مهندس ادارة ازمة الهجرة في 2015.

واستبدل موزالاس في هذا المنصب الحساس بديمتري فيتساس (61 عاما) وهو من كوادر حزب سيريزا اليساري الحاكم ونائب وكان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع.

ويانيس موزالاس هو طبيب نساء واحد مؤسسي الفرع اليوناني لمنظمة اطباء العالم، وكان اول وزير لسياسة الهجرة في منصب استحدث في خضم الازمة التي نجمت عن وصول مليون لاجىء الى اوروبا في 2015 وبداية 2016 عبر الجزر اليونانية قبالة السواحل التركية.

ويأتي هذا التعديل ايضا اثر اقالة وزيرة الدولة للعمل رانيا انتونوبولوس الاثنين واستقالة زوجها وزير الاقتصاد ديمتري بابادميتري الثلاثاء. ومع ان الزوجين يعيشان عادة في الولايات المتحدة وهما ميسورا الحال، فقد اخذ على السيدة انتونوبولوس طلبها وتلقيها منحة سكن شهرية بقيمة الف يورو لمدة قاربت عامين.

وحل محلها اثاناسيوس اليبولوس المسؤول في دائرة مراقبة العمل واستبدل زوجها بيانيس دراغاساكيس نائب رئيس الحكومة والمقرب جدا من فريق تسيبراس.

وقال ديمتريس تزاناكوبولوس المتحدث باسم الحكومة ان "الامر يتعلق بتغييرات محدودة في الفريق الحكومي" مشيرا الى ان رئيس الحكومة "شكر بحرارة يانيس موزالاس على مساهمته في عمل الحكومة".

ولم يشمل التغيير المناصب الاساسية في الحكومة حيث بقي اقليدس تساكالوتوس المفاوض الاساسي مع بروكسل، في منصب وزير المالية وبانوس كامينوس رئيس الحزب السيادي الشريك في الحكم في منصب وزير الدفاع.

ويشير آخر استطلاع الى تقدم ابرز احزاب المعارضة اليميني "حزب الديموقراطية الجديدة" بتسع نقاط على حكومة الائتلاف بقيادة تسيبراس. ويحتفظ الائتلاف الحاكم بغالبية محدودة في البرلمان.

ومن المقرر تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في ايلول/سبتمبر 2019.