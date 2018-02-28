احد رموز نظام مبارك يسدد 97 مليون دولار للتصالح مع الدولة

القاهرة: توصل رجل الاعمال المصري احمد عز، احد رموز نظام حسني مبارك الذي اسقطته ثورة العام 2011، الى تصالح مع الدولة يسدد بموجبه للحكومة 97 مليون دولار مقابل اسقاط اتهامات الفساد الموجهة اليه.

وقالت النائب العام المصري نبيل صادق في بيان اصدره مساء الاربعاء ان اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول في الخارج عقدت اجتماعا برئاسته وقررت "التصالح مع احمد عز مقابل سداد مبلغ 1،7 مليار جنيه (نحو 97 مليون دولار) منها مبلغ 600 مليون جنيه (نحو 34 مليون دولار تم استردادها من الخارج".

ولم يذكر البيان اي تفاصيل اخرى.

وكان احمد عز تقدم بطلب في سبتمبر الماضي الى محكمة جنايات القاهرة لتأجيل محاكمته في قضية الاستيلاء على اموال الدولة، مؤكدا رغبته في التصالح مع الدولة وتقدمه بطلب بهذا الشأن الى اللجنة التي يترأسها النائب العام.

وبهذا التصالح تسقط كل اتهامات الفساد الموجهة لعز الذي كان الرجل القوي في نظام مبارك خلال السنوات العشر الاخيرة من حكمه.

وسبق ان عقد عدد آخر من رموز نظام مبارك المتهمين بالفساد اتفاقات تصالح مع الدولة ادت الى وقف ملاحقتهم جنائيا.