روما تناشد مكسيكو التحرك العاجل للعثور على ثلاثة ايطاليين مفقودين

روما: قال وزير الخارجية الايطالي انجلينو الفانو الاربعاء انه ناشد نظيره المكسيكي السعي للعثور باقصى سرعة على ثلاثة ايطاليين سلمهم شرطيون مكسيكيون نهاية يناير لعصابة اجرامية.

واوضح الوزير الايطالي في بيان غداة محادثة هاتفية مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي "عبرت لنظيري عن قلقنا الشديد بشان اختفاء ثلاثة مواطنين ايطاليين في المكسيك، واشعرته بالطابع الملح للامر".

وفي بيان نشر في المكسيك قال الوزير المكسيكي من جانبه ان ايطاليا والمكسيك اتفقتا على "تعزيز التعاون القضائي".

وقالت النيابة المحلية الاثنين انه يجري البحث عن ثلاثة شرطيين ضالعين في اختفاء الايطاليين في ولاية جاليسكو.

والقي القبض على اربعة شرطيين آخرين بينهم شرطية بتهمة الضلوع في اختفاء الايطاليين الثلاثة في 31 كانون الثاني/يناير 2018.

وقال مدعي الولاية راوول سانشيز في مؤتمر صحافي السبت ان عناصر قوات الامن هؤلاء "اعترفوا بانهم سلموا (الايطاليين) لاعضاء عصابة جريمة منظمة في تيكاليتلان" المدينة التي تضم 16500 نسمة وتقع على بعد نحو 600 كلم غرب العاصمة مكسيكو. ووجهت الى الشرطيين الاربعة الذين لم يبلغوا عن اختفاء الايطاليين تهمة "اخفاء قسري لاشخاص".

وكانت آخر مرة شوهد فيها الايطاليون الثلاثة واعمارهم 25 و29 و60 عاما وهم من اسرة واحدة، عند توقيفهم من قبل الشرطة في محطة وقود بمدينة تيكاليتلان.

وبحسب السلطات فان الايطاليين كانوا في المكسيك لبيع مولدات كهرباء.

وقال احد ابناء المفقودين الثلاثة وهم من نابولي الاحد للصحافة الايطالية انه تم بيع الثلاثة لمجموعات اجرامية "مقابل 43 يورو".

وقال جينو بيرغامي المتحدث باسم الاسرة "على ايطاليا ان تتحرك، وان تقول لنا اين هم. ونأمل بان يكونوا احياء".

وبحسب السجل الوطني للمفقودين في المكسيك فقد اعلن في 2017 فقدان نحو 2917 شخصا في ولاية جاليسكو، وفقدان 33153 شخصا في كامل المكسيك بينهم 197 اجنبيا.