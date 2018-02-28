اردوغان يصل الى نواكشوط في اول زيارة لرئيس تركي الى موريتانيا

نواكشوط: وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد ظهر الاربعاء الى نواكشوط في زيارة تستغرق بضع ساعات هي الاولى التي يقوم بها رئيس تركي لموريتانيا كما افاد مراسل فرانس برس.

ولم يدل اردوغان الذي كان آتيا من الجزائر برفقة وفد كبير من رجال الاعمال وبعض الوزراء، بتصريحات لدى وصوله الى مطار العاصمة الموريتانية حيث كان في استقباله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز واعضاء الحكومة وشخصيات مدنية وعسكرية رفيعة.

ويشمل برنامج الزيارة مباحثات بين الرئيسين سيتم توسيعها لتشمل أعضاء الوفدين التركي والموريتاني يليها توقيع اتفاقات تعاون وحفل عشاء على شرف الرئيس أردوغان قبل مغادرته موريتانيا مساء الى السنغال ثالث محطة من جولته الافريقية التي يختتمها الجمعة في مالي.

وتشمل هذه الاتفاقات الصيد البحري والاقتصاد البحري والزراعة وتعزيز وحماية الاستثمارات والسياحة والتعاون في مجال المحروقات والمناجم اضافة الى تنقل الافراد واقامتهم ووجود مدارس تركية في موريتانيا والتعاون على صعيد البورصات والتعليم العالي، بحسب وثيقة حصلت عليها فرانس برس من مصادر موريتانية.

ومنذ وصوله الى الحكم في 2003 سعى اردوغان الى تعزيز العلاقات بين تركيا وافريقيا وترجم ذلك بزيادة عدد السفارات التركية ورحلات الخطوط الجوية التركية.

في موازة ذلك يسعى اردوغان الى القضاء على النفوذ الذي خلفه في هذه القارة الداعية التركي فتح الله غولن.

ويتهم اردوغان غولن بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 2016 وينفي الاخير اي علاقة بذلك.

يشار الى ان انقرة طلبت قبل عام ونصف عام من عدة دول افريقية اغلاق مدارس افتتحها غولن.