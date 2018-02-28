مؤسس ويكيبيديا يمثل الوجه الأفضل لقطاع التكنولوجيا

لندن: شارك رجل الأعمال الاميركي جيمي دونال ويلز في تأسيس موسوعة ويكيبيديا غير الربحية على الانترنت في عام 2001. ولكن ويلز يختلف عن مؤسسي المواقع الالكترونية ذات الشعبية الواسعة حيث موقع ويكيبيديا يأتي بالمركز الخامس في عدد الزوار. فهو في منتهى اللطف وليس مليارديراً ويدير موقعاً لا يثير ردود افعال معادية حين يُذكر اسمه.

ورغم العيوب الموجودة في موسوعة ويكيبيديا ذات المصدر المفتوح ويحررها المجتمع نفسه فانها صريحة بشأن عيوبها. وقال ويلز في مقابلة مع صحيفة ايفننغ ستاندارد "ان غالبية المواقع الالكترونية حين تتحدث عن المجتمع فانها تقصد الجمهور العام ولكن في حالة ويكيبيديا فان افراد مجتمعها يعرفون بعضهم بعضاً وهم يختصمون ويتصالحون ويراقبون احدهم الآخر كي لا يزل ولكن بطريقة مهذبة وذكية على امتداد فترة طويلة ، وهذا يتطلب الكثير من التربية".

أكد ويلز ان رؤساء الشركات التكنولوجية الأخرى لا يسخرون منه لأنه ليس مليارديرا مثلهم. وكانت فقرة قديمة في صفحته على ويكيبيديا قدرت ثروته بأقل من مليون دولار وإن أُعيد النظر بها لاحقاً. وفي هذا الشأن يوضح ويلز مبتسماً "ان اطلاق ويكيبيديا بلا اعلانات وبلا جدار للدفع كان سلسلة من القرارات التجارية الفاشلة ولكن هكذا بنيتُ حياتي المهنية حتى الآن. وهذا ما قلته للاري بايج أحد مؤسسي غوغل الذي اكتفى بالضحك قائلا ‘ استمر بما تفعله’".

وكان ويلز شارك في اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حيث تحدث عن موقعه الجديد ويكي تربيون الذي يأمل بأن يعتمد مبادئ ويكيبيديا في الشفافية ومشاركة المجتمع والحيادية في عصر التضليل الاعلامي والحقائق البديلة.

وكان صعود ترمب وكذلك بريكسيت هما الدافع الى اطلاق ويكي تريبون. واعرب ويلز عن قلقه بشأن انهيار الصحافة المحلية. ولاحظ ان مزاج الجمهور انقلب ضد الشركات التكنولوجية العملاقة منذ انتخاب ترامب قائلا ان شركات مثل غوغل وفايسبوك وامزون وابل تواجه ضغوطاً شديدة والكثير من اسئلة الجمهور عن ممارساتها. ولكنه اضاف ان انتخاب مارك زوكربيرغ مؤسس فايسبوك رئيساً للولايات المتحدة "قد لا يكون فكرة سيئة إذا كنا سننتخب رئيساً مليارديراً" مؤكدا ان زوكربيرغ "سيكون رئيساً أفضل من ترامب".

يعيش ويلز في لندن منذ نحو ثماني سنوات وسيكون مؤهلا للحصول على جواز بريطاني في العام المقبل مشيراً بتهكم الى انه سيحصل على الجواز "عندما يصبح عديم الفائدة بسبب بريكسيت".

ولكن مؤسس موسوعة ويكيبيديا متفائل عموماً بالمستقبل. ولاحظ جيمي ويلز "ان في عام 2017 كانت نسبة الفقراء الأدنى في التاريخ ، ومعدل الوفيات بين الأطفال الأدنى في التاريخ. وكان أعظم عام في التاريخ بكثير من الاجراءات. وأنا كنتُ مذنباً مثل الآخرين حين قلتُ ان العالم محكوم عليه بالهلاك. ولكن الوضع ليس سيئاً بالمرة".

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ايفننغ ستاندارد". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.standard.co.uk/lifestyle/esmagazine/jimmy-wales-founder-of-wikipedia-launching-wikitribune-a3770216.html