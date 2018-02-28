العثور على كبسولة تحوي مادة مشعة جنوب العاصمة اللبنانية

بيروت: افادت السلطات اللبنانية الاربعاء انه تم العثور على الساحل جنوب بيروت على كبسولة معدنية تحوي "مادة مشعة" مؤكدة عدم حصول اي تسرب.

واكدت الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ان الكبسولة المجهولة المصدر والتي عثر عليها الثلاثاء على شاطىء منطقة الاوزاعي تحوي مادة مشعة تستخدم في الصناعة النفطية، نافية حصول اي تسرب.

واضافت في بيان ان الكبسولة التي "لم تتسبب باي تلوث" نقلت الاربعاء الى مختبرات الهيئة بالتنسيق مع الجيش اللبناني "لمعالجتها ولتخزينها بطريقة آمنة ومأمونة وفق المعايير الدولية".

وتابعت ان هذه المادة غير المرخص لها في لبنان والمجهولة المصدر "لا تشكل خطرا على صحة المواطنين".

من جهته، قال وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب لوكالة فرانس برس "لا نملك حتى الان معلومات عن مصدر هذه الكبسولة"، مطالبا "النيابة بفتح تحقيق".

واضاف "اذا كان مصدرها البحر ينبغي التأكد من عدم وجود كبسولات مماثلة".

ويعاني لبنان منذ عقود ازمة نفايات تفاقمت في 2015 وادت الى اغراق العاصمة وضواحيها باطنان من النفايات، ما ادى الى حركة احتجاج غير مسبوقة.

وفي كانون الاول/ديسمبر الفائت، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بعدم تحرك السلطات اللبنانية حيال الاحراق العشوائي للنفايات.

وقال الناشط في جمعية "من اجل الجمهورية" عماد بزي لفرانس برس ان "العثور على هذه الكبسولة هو الجزء الظاهر من جبل الجليد".