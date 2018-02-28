حمد بن صياح: إعداد قادة الصفين الثاني والثالث من أولوياتي

«إيلاف» من دبي: كشف حمد بن صياح المزروعي مدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي ل "إيلاف" أن قيامه بإعداد القادة الشباب من الصفين الثاني والثالث في دولة الإمارات يعد من أولوياته، وهو ملقب بعاشق التوطين في سوق أبوظبي العالمي لاهتمامه بالكوادر الإماراتية ودعمه المتواصل لهم.

ويعد المزروعي أحد القيادات الإدارية الشابة الناجحة في إمارة أبوظبي، حيث يعمل على إعداد الكوادر المواطنة الإماراتية الشابة من قيادات الصفين الثاني والثالث وتدريبهم وتشجيعهم على التميز وصقل مواهبهم وقدراتهم. ويتميّز بصفة فريدة من نوعها وهي أنه في إطار تعزيز قدرات الشباب ومنحهم ثقة عملية كبيرة في مجال القيادة يقوم بتخلي عن منصبه ويختار أحدهم ليكون بديلا عنه، ويبحث هو عن عمل آخر وقد قام بذلك خلال تنقله في العديد من المناصب في مسيرته المهنية الناجحة.

اعتماد دولي ورؤية اقتصادية

وذكر أن حصول سوق أبوظبي العالمي الذي يعد المركز المالي الدولي في أبوظبي، على اعتماد معيار "إنفستور إن بيبول" العالمي الذي يعد مرجعاً لتميّز إدارة المؤسسات للموارد البشرية، جعل من السوق أول مركز مالي وهيئة تنظيمية في المنطقة تحصل على هذا الاعتماد الدولي.

وأوضح أن تأسيس سوق أبوظبي العالمي بسلطاته المستقلة الثلاث التي تشمل سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، ليكون مركز مالي دولي يدعم تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي، ومساهما فعالا في خلق اقتصاد مستدام وقائم على تنوع المصادر، لافتا الى ان السوق يتيح للشركات المحلية والعالمية المسجلة فيه إمكانية العمل بكفاءة وفق أطر عمل تنظيمية وتشريعات تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وضمن بيئة عمل ولوائح قضائية خاضعة بشكل كامل لقانون العموم الإنجليزي.

حصول سوق أبوظبي العالمي على اعتماد معيار "إنفستور إن بيبول" العالمي

اعتماد عالمي

وقال المزروعي "نحن فخورون بأن نكون أول مركز مالي في المنطقة يحوز على هذا المعيار والاعتماد العالمي من إنفستور إن بيبول، وهو إنجاز يؤكد نجاح سوق أبوظبي العالمي في تجاوز المعايير العالمية المتبعة في القطاع المالي بفضل جهوده والتزامه المستمرين للحفاظ على تميز وكفاءة وإنتاجية بيئة عمله المتكاملة»".

وأكد "سنواصل العمل لتحقيق المزيد من النجاحات على صعيد إدارة الموارد البشرية، واستخدام أدوات ومبادرات مبتكرة لتحفيز وتعزيز تميز وأداء كوادرنا المهنية، وتشجيع الإبداع في العمل وتحقيق النتائج على المدى الطويل، ومواصلة ترسيخ ثقافة التميز والتقدير بما يحافظ على استدامة جودة الأداء ضمن بيئة العمل الحيوية لسوق أبوظبي العالمي".

وأكد أنه يجب على سوق أبوظبي العالمي أن يكون اليوم فخورا بإنجازاته التي أهلته للحصول على هذا الاعتماد العالمي المرموق.

مركز مالي جديد

وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي الذي فتح أبوابه رسمياً لممارسة الأعمال في أكتوبر عام 2015، 160 شركة سجلت لتنضم للمركز المالي الجديد في أبوظبي، وأن خطة تأسيس السوق انطلقت منذ عام 2013. مشيرا إلى أن ما حققه سوق أبوظبي العالمي من نجاح واستقطاب لأعداد متزايدة من الشركات وقطاعات الأعمال المختلفة خلال فترة قصيرة من إطلاقه لممارسة الأعمال في جزيرة الماريه، هو ظاهرة في حد ذاته، حيث تقضي المراكز المالية في العادة سنوات عديدة لتتمكن من ترسيخ مكانتها في الأسواق العالمية، وجعل بيئتها مجتمعا جاذبا للأعمال ومركزا نابضا بالحياة في قلب المدن التي تتواجد بها.

وأكد أن استهداف السوق لقطاعات متنوعة من الشركات هو توجه استراتيجي لتشكيل بيئة عمل متكاملة في جزيرة الماريه تحتضن المؤسسات المالية ومجالات الأعمال الواسعة الأخرى، لافتا إلى أن الاعتقاد السائد بين الناس أن مفهوم المركز المالي هو مكان عمل حكر على البنوك والمؤسسات المالية يعد تفكيرا خاطئا، مبينا أن الخدمات المالية في حين أنها جزء رئيس من عمل سوق أبوظبي العالمي، إلا أنها تتكامل وتعمل بشكل سلس إلى جانب نظيرتها من الخدمات غير المالية.

خدمات غير مالية

وأفاد المزروعي أن شركات الخدمات المالية والخدمات غير المالية تشكل معا منظومة وبيئة عمل سوق أبوظبي العالمي، وأن السوق يقدم كذلك خدمات وحلول أعمال فعالة لاحتضان مختلف مجالات الأعمال بداية من المكاتب العائلية وشركات إدارة الثروات وصولا للمكاتب والهياكل المؤسسية.

وتابع أن استراتيجية سوق أبوظبي العالمي المتبعة تمضي في الطريق الصحيح، حيث سجلت سلطة التسجيل التابعة للسوق تزايدا مستمرا في أعداد الشركات التي أسست أعمالها في السوق منذ إطلاقه في 2015، حيث تقدم السلطة إجراءات تسجيل ومنح تصاريح عمل تتسم بالكفاءة والسرعة ضمن آلية صديقة للأعمال تتيح لمختلف الشركات تأسيس مكاتب لها في المنطقة. منوها بأن منصة التسجيل الإلكتروني تمكن شركات الخدمات غير المالية من الحصول على ترخيص العمل خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أيام عمل من تاريخ إرسال نموذج الطلب الإلكتروني، وبالرغم من كونها فترة قصيرة لاستخراج تراخيص العمل، إلا أن سلطة التسجيل ملتزمة بالعمل المستمر لتطوير خدمات التسجيل وتسريع فترة إصدار التراخيص لمستويات قياسية تتماشى مع سعي سوق أبوظبي العالمي لتحقيق أعلى درجات التميز في كافة مجالات العمل، وتقديم أفضل الخدمات لعملائه.

معيار دولي

ومضى المزروعي يقول إن "إنفستور إن بيبول" يمثل معيارا دوليا رائدا لقياس تميز إدارة الموظفين والموارد البشرية في بيئات العمل المؤسسية، ويشتمل على محددات لجوانب تمكين القيادة الفعالة للموارد البشرية، ودعم وإدارة الموظفين بشكل متكامل لتحقيق نتائج مهنية مستدامة. منوها بأن المعيار يعمل على إطار عمل مجرب، وعمليات تقييم شاملة لأحدث مستجدات بيئات العمل، والمهارات المهنية الأساسية، وهياكل العمل الفعالة لتحقيق تميز الأداء، ويتيح المعيار للمؤسسات إمكانية مقارنة نماذج العمل المتبعة مع أفضل النماذج والمؤشرات العالمية.