المغرب: وزارة الداخلية تعلن إطلاق بوابة الحالة المدنية الإلكترونية

الرباط: أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إطلاق بوابة الحالة المدنية الإلكترونية، وهي عبارة عن نظام معلومياتي مركزي مندمج لتدبير مرفق الحالة المدنية على ثلاث مكونات أساسية، وأكدت أن الخطوة تدخل في نطاق جهودها المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطني.

وأفاد بيان للوزارة اليوم الأربعاء، تلقت «إيلاف المغرب» نسخة منه، بأن بوابة الحالة المدنية، تعد من «أهم الوسائل التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين للاطلاع على كافة القوانين والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وكذا القيام بطلب وثائقهم الإدارية»، وأضاف بأنها «تمكنهم من التصريح الأولي بمختلف الأحداث المرتبطة بحالتهم المدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.alhalalmadania.ma ».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الوزارة عملت على إعداد «نظام معلومياتي يمكن موظفي الحالة المدنية من الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، كما يمكن هذا النظام من إسداء خدمات متطورة للمواطنين والشركاء وباقي الإدارات العمومية».

ويهدف النظام المعلومياتي الجديد، حسب ذات المصدر، إلى تحديث الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الحالة المدنية، واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مكاتب الحالة المدنية، وربط مكاتب الحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية، بالإضافة إلى تزويد القطاعات الأخرى بمعطيات آنية ودقيقة للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني للمعطيات مع المصالح الإقليمية والمركزية، الإرسال الإلكتروني للإعلامات والبيانات، فضلا عن توفير الإمكانيات التقنية للمراقبة والتتبع من أجل تحسين جودة الخدمات، والتتبع الفوري لسير أعمال مكاتب الحالة المدنية.

وأوضحت الوزارة بأن المركز الوطني لتخزين المعطيات «سيتم إحداثه لربطه بمكاتب الحالة المدنية عبر شبكة معلوماتية خاصة وذلك لتخزين المعطيات واستغلالها وتزويد مختلف القطاعات المهتمة بها».

وأشارت الوزارة إلى أنها عمدت في مرحلة أولى إلى «تجريب هذا النظام بمكاتب الحالة المدنية التابعة لجماعة ( بلدية )الرباط، ونظرا لما خلفته هذه التجربة من نتائج إيجابية، سيتم تمديده على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في أفق تعميمه تدريجيا على باقي جهات المملكة وفق خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة».

وشددت وزارة الداخلية المغربية أنه أصبح بإمكان «كافة المواطنات والمواطنين، الولوج من خلال بوابة الحالة المدنية www.alhalalmadania.ma بالعربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية تضم معلومات عملية وخدمات الإلكترونية تتعلق بالحالة المدنية ومساطرها».

وسجل المصدر ذاته، بأن يمكن حاليا لكل مواطن وقعت له ولادة أو وفاة بمدينة الرباط، أن «يعبئ مطبوع التصريح الأولي عبر بوابة الحالة المدنية، حيث يعطى لهذا المطبوع رقم خاص، يمكن ضابط الحالة المدنية من الولوج إلى المعلومات المعبأة من طرف صاحب الطلب لمراقبتها والتأكد من مدى مطابقتها للوثائق المدعمة للتصريح التي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة كذلك، على أن يتقدم المواطن للتصريح بالواقعة في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ وقوعها، مرفوقا بالوثائق اللازمة للتصريح بالولادة أو الوفاة وبنسخة من المطبوع السالف الذكر».