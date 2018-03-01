الادعاء العام في كوسوفو يعلن عن احباط مخطط لاغتيالات سياسية

بريشتينا: أعلن مكتب الادعاء العام في كوسوفو الاربعاء انه وجه الاتهام الى عشرة اشخاص بالتخطيط لاغتيال مسؤولين سابقين وحاليين لاعتبارهم اياهم "خونة".

وقال بيان مكتب الادعاء ان المشتبه بهم الذين ينتمون الى "المنظمة الاجرامية +عين الشعب+" هدفوا الى "زعزعة البنية الاقتصادية والدستورية والاجتماعية الاساسية (لكوسوفو) بشكل خطر او تدميرها".

واضاف انهم خططوا لتحقيق هدفهم عبر "الاعتداء والقتل ضد ارفع شخصيات الدولة السابقين والحاليين (...) معتبرين اياهم خونة للبلاد".

واعتقل اربعة من المتهمين العشرة احدهم قيد الاقامة الجبرية في منزله، فيما يتعين على البقية ابلاغ الشرطة بانتظام عن تحركاتهم.

ويرتبط المشتبه بهم بمجموعات سياسية متطرفة للشتات الكوسوفي في العالم، وفق وسائل الاعلام المحلية.

كما ان احد اعضاء منظمة "عين الشعب" واسمه مراد جاشاري محتجز حاليا لدى السلطات للاشتباه بمحاولته قتل المسؤول اليوغوسلافي الشيوعي السابق آزيم فلاسي في آذار/مارس 2017.

وفلاسي محام يبلغ من العمر 69 عاما من كوسوفو كان في يوم من الايام حليفا مقربا من الزعيم اليوغوسلافي الشيوعي جوزيف بروز تيتو ومعارضا رئيسيا لرجل صربيا القوي سلوبودان ميلوسوفيتش في التسعينات، وقد تعرّض لاطلاق نار واصابة غير قاتلة في كتفه خارج منزله في برشتينا.

