تعليق حركة الملاحة في مطار جنيف بسبب تساقط الثلوج

علقت حركة الملاحة الجوية في مطار جنيف الخميس بسبب تساقط كثيف للثلوج إثر موجة الصقيع التي تضرب أوروبا منذ أيام عدة، وطلب مسؤولون من المسافرين عدم التوجه إلى المطار.

إيلاف: قال المطار على موقعه الالكتروني: "بسبب أحوال الطقس الراهنة، أغلق مطار جنيف حاليًا أمام حركة الملاحة الجوية حتى إشعار آخر". ونصح المسافرين بعدم "التوجه إلى المطار في الوقت الراهن".

وتساقطت سنتيمترات عدة من الثلوج على منطقة مطار جنيف، التي تشهد هبوب رياح ثلجية صباح الخميس. ويبدو مطار زيوريخ أقل تأثرًا، مع تسجيل بعض التأخير في مواعيد عدد من الرحلات.

اضطرابات نقل عامة

شهدت حركة السير أيضًا اضطرابًا شديدًا، وكذلك بالنسبة إلى حركة القطارات، بحسب شبكة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. وأدت موجة الصقيع القادمة من سيبيريا، والتي تجتاح أوروبا منذ أيام، إلى وفاة نحو خمسين شخصًا، بينهم كثير من المشردين، فيما تستمر الاضطرابات في حركة النقل، ولا تزال بعض المدارس مغلقة.

العدد الأعلى من الوفيات سجل في بولندا، مع وفاة 18 شخصًا، كما تسبب الصقيع بضحايا في تشيكيا وليتوانيا وفرنسا وسلوفاكيا وإيطاليا وصربيا ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا. وتستعد أوروبا الخميس لاستمرار تساقط الثلوج، حيث توقعت وكالات الأرصاد الجوية استمرار موجة الصقيع.

وفي سويسرا، انخفضت درجة الحرارة الأربعاء إلى 36 درجة مئوية تحت الصفر في غلاتالب غير المأهولة والمعتادة على هذا النوع من الصقيع، والواقعة على ارتفاع 1850 مترًا.

