ألمانيا تحكم بالمؤبد على طالب لجوء اعترف بتنفيذ اعتداء بالسكين

هامبورغ: أصدرت محكمة المانية الخميس حكمها على طالب لجوء فلسطيني اعترف بتنفيذ اعتداء بالسكين في يوليو 2017 أدى الى مقتل شخص واصابة ستة آخرين.

وحكم القضاة في هامبورغ بالسجن المؤبد على احمد الحو (27 عاما)، الذي وصفوا ما قام به بأنه "يساهم في الجهاد العالمي"، مرفقين حكمهم بظروف مشددة بداعي "التطرف الإسلامي"، ما يعني عقوبة إلزامية بالسجن 15 عاما على الاقل قبل ان يتمكن من طلب الافراج المشروط عنه.

وكان الحو دخل الى سوبرماركت في 28 يوليو 2017 وهاجم متسوقين بسكين استولى عليها من جناح ادوات المطبخ، فقتل رجلا يبلغ من العمر 50 عاما.

بعد ذلك هرب، وجرح في الشارع ستة اشخاص آخرين هاتفا "الله اكبر"، قبل ان يتمكن مارة من السيطرة عليه بعد مطاردته، ومن بينهم طالب لجوء أفغاني.

اعتنق الحو التطرف عام 2016، في العام الذي رُفض فيه طلب لجوئه. ورغم هذا الرفض والمؤشرات العديدة على سلوكه المتطرف، لم يتم ترحيله لأنه لا يملك أوراقا ثبوتية.

وقع الهجوم بينما كانت السلطات الالمانية في حالة استنفار بسبب عدد من الهجمات الاسلامية التي وقعت او كان مخططا لها، خصوصا عملية دهس اسفرت عن سقوط 12 قتيلا في ديسمبر 2016 في سوق بمناسبة عيد الميلاد في برلين.

وكان هذا الفلسطيني المولود في الامارات العربية المتحدة وصل الى المانيا عن طريق النروج في مارس 2015 بعدما كان في السويد واسبانيا، وهو كان يعيش منذ تسع سنوات في أوروبا.