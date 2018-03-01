انخفاض عدد المتبرعين لأعمال خيرية في مصر خلال العام الماضي

بلغت تبرعات المصريين عبر الهاتف المحمول 24.6 مليون جنيه خلال العام 2017، أي ما يعادل 1.3 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بنسبة 4 بالمائة عمّا تبرعوا به في العام 2016.

إيلاف من القاهرة: تبرع المصريون بمبلغ 24.6 مليون جنيه خلال العام 2017، أي ما يعادل 1.3 مليون دولار، عبر رسائل "الموبايل".

منصة "ميغا خير"

وقال تقرير أصدرته شركة "تا اتصالات"، إن مستخدمي الهاتف المحمول في مصر أرسلوا حوالى 4.9 مليون رسالة نصية للتبرع إلى الجمعيات الخيرية المصرية، وهو ما وفّر 24.625.70 مليون جنيه إلى 52 منظمة محلية في عام 2017.

أضاف أن التبرعات انخفضت بنسبة 4%، في عام 2017، مقارنة بعام 2016، حيث أرسل المستخدمون 5.1 مليون رسالة نصية عبر منصة "ميغا خير"، وهو ما جمع حوالى 25.769.140 مليون جنيه لجمعيات خيرية.

وانخفض عدد المتبرعين من 861.940 في عام 2016 إلى 768.486 في عام 2017، وهو ما يعادل 10.8%، في حين ازداد متوسط التبرع بنسبة 6.7%، وارتفع من 6 جنيهات في عام 2016 إلى 6.4 في عام 2017.

ويعد شهر رمضان بمثابة موسم الذروة للتبرعات السنوية عبر الهاتف المحمول، التي وصلت إلى 10.124.530 في عام 2017، أي بزيادة طفيفة بنسبة 0.3%، عمّا تم جمعه في عام 2016، الذي بلغت فيه التبرعات 10.094.465، أي ما يعادل حوالى 41 % من إجمالي التبرعات السنوية.

قطاع الصحة متصدرًا

ذهبت 77% من التبرعات إلى قطاع الصحة، وتبرع المستخدمون بمبلغ 19 مليون جنيه إلى المستشفيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال علاج الأمراض والوقاية منها، والتي تمثل بدورها 42% من الجمعيات الخيرية التي تجمع التبرعات من خلال منصة (ميغا خير).

تبرع المستخدمون بحوالى 27 ألف جنيه، أو ما يعادل 0.11% من إجمالي التبرعات إلى المنظمات غير الحكومية التي تجمع التبرعات إلى المشروعات التعليمية، والتي تمثل 12% من المؤسسات غير الربحية على المنصة.

حسب التقرير، فإن المصريين تبرعوا بحوالى 2.5 مليون جنيه، أو ما يعادل 11.2%، إلى المنظمات الخيرية التنموية، والتي تمثل 30 % من مجموع الجمعيات الخيرية التي تجمع التبرعات حاليًا عبر الهاتف المحمول.

ثقافة متجذرة

وتم جمع حوالى 104 ملايين جنيه على مدار السنوات الثماني الماضية عبر (ميغا خير) - والاسم يجمع بين الكلمة اليونانية (ميغا)، والتي تعني الكبير، والكلمة العربية خير – والتي تجمع حاليًا أكثر من 95% من التبرعات عبر الهاتف المحمول في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة TA Telecom، شريف راضي، إن ثقافة العطاء في مصر لا تزال قوية، فالناس يتبرعون للجمعيات الخيرية، حتى وإن كانوا يعيشون على حد الكفاف.