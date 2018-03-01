الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الخميس بـ"المساء" التي كتبت أن مطاردة هوليودية شنتها السلطات الإسبانية على شبكة للتهريب الدولي للمخدرات، حَيْث اضطرت دورية أمنيّة لخفر السواحل الإسباني إلى إطلاق النار عبر زوارق ومروحية في عرض البحر، لإيقاف قارب مطاطي كان محملاً بكمية كبيرة من مخدر الشيرا تم نقلها من شمال المغربي.

وكتبت "المساء" أنه بالرغم من عدم إفصاح السلطات الإسبانية إلى حدود الآن عن المدينة التي انطلق منها الزورق، فان مصادر الصّحيفة أوضحت أن العمليّة بدأت عندما اكتشفت طائرة استطلاع تابعة للجمارك الإسبانية وجود أربعة زوارق في المياه الدولية بين المغرب وإسبانيا، محملة برزم الحشيش.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن تحرّك خفر السّواحل الإسباني باستعمال زوارق سريعة وطائرة مروحية، مكّن من إلقاء القبض على المهربين الذين عمدوا إلى رمي رزم المخدرات في البحر والفرار عبر القيام بمناورات شكلت خطراً على زوارق الأمن الإسباني الذي اضطر إلى إطلاق النار من أجل توقيفهم، كما مكَنت العملية من جمع 42 رزمة من مخدر الشيرا كانت عائمة في البحر، بلغ وزنها ازيد من 1300 كيلوغرام.

قلق واسع رافق طريقة معالجة ملف بوعشرين

"أخبار اليوم" كتبت أن أن قلقاً واسعاً رافق طريقة معالجة ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم". و أفاد محمد مصباح، باحث في معهد "شاتم هاوس" البريطاني، بأن اعتقال بوعشرين جاء بعد فشل المحاولات السابقة لإسكاته.

وترى أمينة ماء العينين، برلمانية عن فريق حزب العدالة والتنمية، أن "بلادنا ليست في حاجة إلى مثل هذه المحاكمات". أما نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، فدعت إلى احترام قرينة البراءة .

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الشيخ السلفي حماد القباج قال إن القضاء أمام اختبار صعب. أما عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، فقال ان تهمة الاتجار في البشر إنتقام سياسي.

التحقيق بتسليم مشروع ملكي غير مكتمل

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأخبار" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، استمعت إلى مصطفى بوكري، المستشار الجماعي بمدينة آسفي، على خلفية الشكوى التي تقدم بها ضد عمدة المدينة عبد الجليل البداوي، عن حزب العدالة والتنمية، بخصوص التلاعبات التي همت المشروع الملكي "برج الناظور" وتسليم العمدة لشهادة التسليم إلى شركة العمران، رغم عدم اكتمال المشروع واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات.

يذكر أن الملك محمد السادس أعطى انطلاقة المشروع خلال زيارته لاسفي، سنة 2008، ولم يكتمل إلى اليوم، بجانب وجود تلاعبات فاضحة في التصميم الأصلي كما قدم للملك، وبين التصميم المعدل الذي اختفت فيه مرافق منصوص عليها في دفتر التحملات.

وأضافت "الأخبار" أنه يُنتظر أن تستدعي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش خلال عمدة آسفي للتحقيق معه في التلاعبات التي عرفها المشروع الملكي، وهو التحقيق القضائي الذي يتولاه الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

أدوية صينية مزوّرة تدخل المغرب

أما "الصّباح" فكتبت أن تحقيقات أجرتها فروع المكتب الأوروبي للشرطة "يوروبول"، رصدت تمرير شحنات كبيرة من الأدوية المزورة دخلت من الصين والهند إلى إسبانيا، وبعد ذلك إلى دُول الجوار وفي مقدمتها المغرب وذلك ما بين 2012 و2017.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن العمليّة تتم بواسطة شركة إرساليات سريعة مغمورة يوجد مقرها بالنمسا وتدخل إلى غرب أوروبا على أنها مواد مصنّعة لصالح مختبرات إسبانية، قبل توزيعها بأسماء ماركات شهيرة في باقي البلدان الأوروبية، وبعد بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط ومن بينها المغرب.

وأضافت "الصّباح" على لسان وزير الصحة المغربي، أنه بخصوص الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المغرب لحماية أمنه الصحي من الأدوية المزورة، هناك إطار قانوني يحمي المغرب من هذه الظاهرة، كما أن المغرب يسعى إلى تحسين هذا الإطار وتحسين الحكامة على مستوى القطاع الصحي وتدبير السياسة الدوائية.

تهمة "إفشاء أسرار" تطيح بأمنيين بمطار سلا

الصّحيفة ذاتها كتبت أن تهمة إفشاء أسرار أطاحت بأمنيين بمطار الرباط- سلا. وأكد مصدر مقرب من دائرة التحقيقات الأمنية أن التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية منذ أيام في شنّ عصابة لسرقة السيارات تبيّن لها كشف أسرار مهنيّة أثناء التحقيق عن طريق تنقيط إسم مبحوث عنه على الصعيد الوطني في ظروف غامضة، كان يعد من العقول المدبرة لعمليات السطو على السيارات والتزوير وتغيير لوحات ترقيمها عن طريق التدليس.