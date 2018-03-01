الأمير وليام يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية هذا الصيف

لندن: أعلن قصر كينسنغتون الملكي البريطاني الخميس ان الامير وليام، الثاني في ترتيب العرش البريطاني، سيزور هذا الصيف اسرائيل والاراضي الفلسطينية والاردن.

واوضح قصر كينسنغتون على تويتر ان "هذه الزيارة تتم بطلب من حكومة جلالة الملكة"، فيما اكد وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون الشرق الاوسط الستير بورت انها تشكل "فرصة مهمة وفريدة لتشجيع العلاقات الدبلوماسية والثقافية في المنطقة".

وهي أول زيارة رسمية لفرد من الاسرة الملكية البريطانية الى الأراضي الفلسطينية، وفق متحدثة باسم القصر البريطاني.

وهي كذلك الأولى لفرد على هذا المستوى من العائلة المالكة يزور اسرائيل منذ قيامها في 1948، في حين قام بالزيارتين السابقتين دوق كنت (1998) ودوق غلوستر (2007).

وقال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط الستير بيرت في تغريدة انها "فرصة مهمة وفريدة من اجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية في المنطقة".

وفي سبتمبر 2016، شارك الأمير تشارلز في تشييع الرئيس شيمون بيريز في القدس. وقام بزيارة رسمية الى الاردن في فبراير 2015.

نتانياهو يرحب

ورحب رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو بهذه الزيارة التي وصفها بأنها "تاريخية" إلى اسرائيل.

وكتب سفير اسرائيل في بريطانيا مارك ريغيف على حسابه الرسمي على موقع تويتر أن اسرائيل تتطلع إلى "زيارة يرتقب أن تكون مشوقة وتاريخية".

الرئاسة الفلسطينية: فرصة للإطلاع على أوضاع شعبنا

بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية الخميس بزيارة الامير وليام، الثاني في ترتيب العرش البريطاني، المرتقبة هذا الصيف الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة اياها بـ"المهمة".

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للانباء إن زيارة الامير وليام "تشكل فرصة للاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين".